Прирост новых случаев заражения коронавирусом в России составил 8 599

Прирост стал самым низким с 1 мая.
Согласно данным штаба, суточный рост составил рекордно низкие 2,6%, днем ранее он был на отметке 2,9%.
Также новые 862 случая зафиксированы в Московской области, 384 — в Санкт-Петербурге, 221 — в Нижегородской области, 152 — в Ростовской области, 146 — в Красноярском крае, 123 — в Калужской области, 121 — в Самарской области, 120 — в Иркутской области, 113 — в Дагестане, 111 — в Брянской, 107 — в Ярославской областях, и 102 — в Ханты-Мансийском АО.
Симптомов нет у 3 777 (43,9%) новых заразившихся, сообщили в штабе.
Сейчас в России насчитывается 227 641 так называемый активный случай, в том числе 112 080 — в Москве.
Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 113 299 человек, за сутки выписаны 5 363 человека.
Согласно данным штаба, общее число умерших достигло 3 541 человека. За сутки скончались 153 пациента против 139 днем ранее.