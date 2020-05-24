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10:39 (мск), источник: ТАСС

Прирост новых случаев заражения коронавирусом в России составил 8 599

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России за сутки увеличилось на 8 599, до 344 481, сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 24.05
Инфицировано344 481+8 599
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
10.0523.05
Скончалось3 541+153
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
10.0523.05
Выздоровело113 299+5 363
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
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19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
10.0523.05
Инфицировано5 310 362+99 190
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
10.0523.05
Скончалось342 097+3 914
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
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18.05
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19.05
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21.05
4789
22.05
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5219
10.0523.05
Выздоровело2 112 185+55 535
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
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14.05
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15.05
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16.05
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22.05
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107351
10.0523.05
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Источник: Агентство «Москва»

Прирост стал самым низким с 1 мая.

Согласно данным штаба, суточный рост составил рекордно низкие 2,6%, днем ранее он был на отметке 2,9%.

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Также новые 862 случая зафиксированы в Московской области, 384 — в Санкт-Петербурге, 221 — в Нижегородской области, 152 — в Ростовской области, 146 — в Красноярском крае, 123 — в Калужской области, 121 — в Самарской области, 120 — в Иркутской области, 113 — в Дагестане, 111 — в Брянской, 107 — в Ярославской областях, и 102 — в Ханты-Мансийском АО.

Симптомов нет у 3 777 (43,9%) новых заразившихся, сообщили в штабе.

Сейчас в России насчитывается 227 641 так называемый активный случай, в том числе 112 080 — в Москве.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, достигло 113 299 человек, за сутки выписаны 5 363 человека.

Согласно данным штаба, общее число умерших достигло 3 541 человека. За сутки скончались 153 пациента против 139 днем ранее.

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