Участник российской хип-хоп группы «Bad Balance» Купер погиб на пожаре в Петербурге

18:37 (мск), источник: ТАСС
«23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный
Возгорание в доме по адресу: Северный проспект, 16, корпус 1, произошло в субботу около 19:12 мск. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Как отмечали ранее в региональном управлении МЧС, 15 человек эвакуировали, двое погибли.
«Bad Balance» — советская и российская