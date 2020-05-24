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18:37 (мск), источник: ТАСС

Участник российской хип-хоп группы «Bad Balance» Купер погиб на пожаре в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Участник российской хип-хоп группы «Bad Balance» Купер (Роман Алексеев) погиб на пожаре в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Об этом в воскресенье сообщается на странице группы в Instagram.

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«23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой», — говорится в публикации.

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Возгорание в доме по адресу: Северный проспект, 16, корпус 1, произошло в субботу около 19:12 мск. Горела двухкомнатная квартира на восьмом этаже. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Как отмечали ранее в региональном управлении МЧС, 15 человек эвакуировали, двое погибли.

«Bad Balance» — советская и российская хип-хоп-группа, основана в 1989 году Владом Валовым. В составе группы выступал певец, рэп-исполнитель Михей (Сергей Крутиков), рэпер Лигалайз (Андрей Меньшиков). Роман Алексеев родился в 1976 году, присоединился к «Bad Balance» в 2001. В группе участвовал на позиции MC.

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