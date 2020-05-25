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09:02 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФСБ пришла за ФСО

Полковник спецслужбы арестован за хищения.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», сотрудники ФСБ и СКР раскрыли систему махинаций при исполнении контрактов на поставку Федеральной службы охраны маршрутизаторов Juniper, а также расходных материалов. В хищениях были задействованы хозяйственник самой спецслужбы, закупщик ФГУП СВЭКО ФСО и предприниматель. Пока ущерб от действий предполагаемых мошенников, завысивших стоимость товаров на 30%, составил около 50 млн руб., но их уже проверяют на другие эпизоды хищений, а кроме того, в материалах расследования фигурируют неустановленные должностные лица управления военно-технического снабжения ФСО.

235-й гарнизонный военный суд по ходатайству главного военного следственного управления (ГВСУ) СКР арестовал на два месяца начальника 3-го отдела комплексных проектов управления военно-технического снабжения службы хозяйственного обеспечения ФСО (УВТС СХО ФСО России) полковника Дмитрия Ширенова.

В рамках уголовного дела, возбужденного в апреле этого года, он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

После карантина под стражей он, очевидно, будет находиться в СИЗО-12 Зеленограда, так как остальные изоляторы, относящиеся к УФСИН Москвы, закрыты на прием и вывоз на судебно-следственные действия арестантов из-за пандемии коронавируса.

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Как следует из материалов уголовного дела, в 2018 году между УВТС СХО ФСО и ведомственным ФГУП СВЭКО были заключены два контракта, в том числе на поставки компьютеров и другой оргтехники, а также расходных материалов — в августе на 761 млн руб., а в декабре еще на 767,1 млн руб.

Тогда же, в 2018 году, полковник Ширенов «с целью хищения государственных денежных средств из корыстных побуждений путем обмана и злоупотребления доверием» вступил, по версии следствия, в преступный сговор с начальником отдела комплексных закупок ФГУП СВЭКО Михаилом Третьяковым и гендиректором ООО «Парамитек» (занимается оптовой торговлей офисной техникой и оборудованием) Алексеем Чернецких.

Полковник Ширенов, в обязанности которого входили вопросы подготовки и организации закупок для нужд ФСО, вместе с Третьяковым организовал проведение тендеров по закупкам маршрутизаторов Juniper, картриджей и других расходных материалов, обеспечив своему знакомому гендиректору ООО «Парамитек» Чернецких победу как единственному поставщику соответствующих техники и расходников.

С «Парамитек» и другим подконтрольным Чернецких ООО «ЭкспоСервис» исполнитель госзаказа ФГУП СВЭКО заключил в июне—июле 2019 года четыре договора на 42,4 млн, 77,3 млн, 60 млн и 54,5 млн руб., при исполнении которых, по версии следствия, было похищено более 48 млн руб.
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Согласно заключению специалистов, привлеченных следствием, цены на оргтехнику для ФСО были завышены по сравнению со среднерыночными на 30%.

Обосновывая своему руководству цены поставщика, полковник Ширенов ссылался на информацию, полученную от ООО «Парамитек», которую, по его утверждению, якобы перепроверяли его подчиненные.

В ГВСУ СКР считают, что руководство УВТС СХО ФСО и ФГУП СВЭКО было введено Ширеновым и Третьяковым в заблуждение. Однако, по данным «Ъ», в деле говорится и о неустановленных должностных лицах как из самой ФСО, так и ведомственного ФГУПа, которые могли участвовать в хищениях. Сами же фигуранты проверяются на причастность к другим махинациям при исполнении контрактов, заключенных спецслужбой. Меры пресечения Третьякову и Чернецких судом не избирались. Оперативно получить комментарии в ФСО «Ъ» не удалось.

При этом стоит отметить, что сотрудники и руководители ФГУП СВЭКО уже фигурировали в коррупционных скандалах. Самый известный из них связан с интеллектуальной системой мониторинга парковочных мест.
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В 2012 году ФГУП СВЭКО заключило контракт с дирекцией капитального ремонта (ДКР) правительства Москвы на строительно-монтажные работы, связанные с системой. На это из столичного бюджета было выделено 640 млн руб. Однако затем заказчик обратился в правоохранительные органы, и 30 октября 2017 года ГСУ СКР возбудило уголовное дело по факту хищения. По расчетам экспертов, работы можно было выполнить за 250 млн руб. В рамках расследования были арестованы глава ДКР Александр Шукюров, а также бывший директор СВЭКО Олег Филиппов и его заместитель Эрик Галстян. Однако их уголовное дело до сих пор не рассмотрено судом: в январе этого года экс-сотрудникам ФСО меры пресечения изменили на запрет определенных действий, а Шукюрова оставили в СИЗО.

Юрий Сенаторов, Николай Сергеев

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