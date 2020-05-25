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01:57 (мск), источник: Коммерсантъ

В Приморском крае загорелась больница

В Партизанской городской больнице Приморского края загорелась кровля больницы на площади 300 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России. Из медицинского учреждения эвакуированы 74 человека, о пострадавших не сообщается.

«Горит крыша приемного покоя на третьем этаже Партизанской городской больницы № 1 на улице Ленинская. Площадь на данный момент составляет 300 квадратных метров», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Пожар тушат 31 человек и 10 единиц техники. Среди эвакуированных 18 человек медицинского персонала.

Это как минимум четвертый пожар в российских больницах за май.

Так, 9 мая пожар произошел в московской больнице, где лечили пациентов с коронавирусом. Один человек погиб. 12 мая пожар произошел в больнице с пациентами с COVID-19 в Санкт-Петербурге. Умерли шесть человек. Предварительно, источниками пожаров в двух больницах стали аппараты ИВЛ. Кроме того, 23 мая пожар произошел на первом этаже здания сосудистого отделения Зеленодольской ЦРБ, погибли трое.

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