01:57 (мск), источник: Коммерсантъ
В Приморском крае загорелась больница
В Партизанской городской больнице Приморского края загорелась кровля больницы на площади 300 кв. м, сообщили в
«Горит крыша приемного покоя на третьем этаже Партизанской городской больницы № 1 на улице Ленинская. Площадь на данный момент составляет 300 квадратных метров», — сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Пожар тушат 31 человек и 10 единиц техники. Среди эвакуированных 18 человек медицинского персонала.
Так, 9 мая пожар произошел в московской больнице, где лечили пациентов с коронавирусом. Один человек погиб. 12 мая пожар произошел в больнице с пациентами с COVID-19 в