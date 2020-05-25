В России за сутки выявлено 8946 заразившихся коронавирусом, всего — 353 427

Умерли за последние сутки 92 человека, общее число погибших достигло 3633. Выздоровели 5499 человек, за все время — 118 798.
Больше всего новых случаев:
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 287 тыс. человек. За последние сутки провели 260 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 8,9 млн исследований.
Напомним, 22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется». Однако он предупредил, что осенью в России возможна вторая волна пандемии. С 12 мая в стране отменили нерабочий период, который был введен с 30 мая, в регионах начали смягчать ограничения.