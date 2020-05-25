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10:43 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 8946 заразившихся коронавирусом, всего — 353 427

В России за последние сутки зарегистрировано 8946 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 8599 человек. Общее число заболевших за время эпидемии достигло 353 427.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
11.0524.05
Скончалось3 633+92
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
11.0524.05
Выздоровело118 798+5 499
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
11.0524.05
Инфицировано5 410 439+100 077
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
11.0524.05
Скончалось345 105+3 008
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
11.0524.05
Выздоровело2 169 059+56 874
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
11.0524.05
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

Умерли за последние сутки 92 человека, общее число погибших достигло 3633. Выздоровели 5499 человек, за все время — 118 798.

Больше всего новых случаев:

  • в Москве — 2560 (всего 166 473);
  • в Московской области — 831 (34 346);
  • в Санкт-Петербурге — 374 (13 713);
  • в Свердловской области — 279 (3983);
  • в Нижегородской области — 229 (8276).

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются более 287 тыс. человек. За последние сутки провели 260 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 8,9 млн исследований.

Напомним, 22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется». Однако он предупредил, что осенью в России возможна вторая волна пандемии. С 12 мая в стране отменили нерабочий период, который был введен с 30 мая, в регионах начали смягчать ограничения.

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