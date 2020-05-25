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15:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Популярный препарат увеличил смертность от коронавируса

Противомалярийное средство гидроксихлорохин увеличивает смертность больных коронавирусом. Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 25.05
Инфицировано353 427+8 946
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
12.0525.05
Скончалось3 633+92
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
12.0525.05
Выздоровело118 798+5 499
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
12.0525.05
Инфицировано5 432 512+122 150
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось345 442+3 345
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 182 202+70 017
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
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Источник: AP 2020

Противомалярийное средство гидроксихлорохин увеличивает смертность больных коронавирусом. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet.

Американские медики рассказали об анализе историй болезни 96 032 госпитализированных с COVID-19 пациентов, 14 888 из которых получали популярные противомалярийные препараты во время лечения. Больные были разделены на четыре группы, в каждой из которой пациентам прописывали гидроксихлорохин, хлорохин или их аналоги в сочетании с антибиотиками или без них. В результате выяснилось, что противомалярийные лекарства не только не показали эффективность, но и увеличили смертность.

10 698 человек или 11,1 процента из общего числа пациентов скончались. Оказалось, что в принимавших гидроксихлорохин и его аналоги группах смертность составила от 16 до 23,8 процента, тогда как в контрольной группе ее показатель остался на уровне 9,3 процента. Большая часть летальных случаев была вызвана обострением сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты заявили, что проведенное исследование достаточно репрезентативно, чтобы говорить об опасности использования противомалярийных препаратов при лечении COVID-19.

Ученые подчеркнули, что проанализированные о больных коронавирусом данные были получены из 671 клиники, расположенной в Северной Америке, Южной Америки, Европе, Азии, Африке и Австралии.

В мае китайские ученые заявили, что препарат гидроксихлорохин не только неэффективен против коронавируса, но и может нанести серьезный вред организму. Лечение COVID-19 противомалярийным препаратом может незначительно приблизить выздоровление и снизить симптомы, однако грозит появлением побочных эффектов.

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