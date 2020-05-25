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18:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Свердловской области во время урагана погибли два человека

В Свердловской области во время урагана погибли два человека, сообщает СКР по Свердловской области.

В Екатеринбурге на месте происшествия на производственной базе в переулке Низовом из-за сильного ветра произошло падение крана. Крановщик получил травмы несовместимые с жизнью и скончался по дороге в больницу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

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Еще один человек погиб в городе Арамиль (Свердловская область). Там с двухэтажного здания по улице 1 Мая порывом ветра сорвало крышу, фрагмент которой упал на находившегося во дворе мужчину. «От полученных повреждений гражданин скончался на месте происшествия. По данному трагическому инциденту проверка проводится следственным отделом по городу Сысерть СК России по Свердловской области. По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение», — рассказали в СК РФ по Свердловской области.

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