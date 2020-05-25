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18:59 (мск), источник: Life.ru

На Урале ураган унёс жизни по меньшей мере трёх человек

Полиция собирает данные о пострадавших и погибших по районам.

В Свердловской области в результате прошедшего сегодня днём урагана погибло три человека. В двух случаях мужчин убила оторвавшаяся из-за сильного порыва ветра кровля домов. В местном ГУ МВД России факт гибели жителей подтвердили.

Первым погибшим оказался житель города Арамиль близ аэропорта Кольцово. Мужчина 1963 года рождения решил переставить свой автомобиль, который стоял под деревом, однако именно в этот момент на соседней крыше оторвалась часть кровли и упала на него. Прибывшие медики лишь констатировали смерть.

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Второй жертвой урагана оказался уроженец Екатеринбурга (1983 года рождения). Стихийный порыв ветра сорвал ворота, которые убили мужчину. Третий погибший 1997 года рождения работал крановщиком на стройке. Он скончался в результате падения башенного крана.

— К сожалению, это не единственные серьёзные последствия резкого порыва ветра в Свердловской области. Мы сейчас анализируем данные и в других районах Свердловской области, обобщаем и анализируем, какой ущерб причинён и есть ли пострадавшие, — рассказал Лайфу глава пресс-службы регионального главка МВД России Валерий Горелых.

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