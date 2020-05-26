04:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Офицеры расплачиваются за Сирию
По делу о взятках за командировки на войну судят тех, кто их платил и получал.
Как стало известно «Ъ»,
Уголовное дело Николая Заикина рассматривается в
По данным следствия, в начале 2018 года старшему офицеру автобронетанковой службы управления технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) капитану 3-го ранга Антону Даниловскому и начальнику автомобильной службы зенитного ракетного полка (войсковая часть № 03216) майору Николаю Заикину было поручено отобрать «достойных военнослужащих» для включения их в списки направляемых в служебные командировки в Сирийскую Арабскую Республику.
Не позднее февраля 2018 года, считает следствие, майор Заикин, действуя из корыстной заинтересованности, решил создать устойчивую группу, в состав которой вовлек своего знакомого капитана Даниловского, чтобы «получать взятки за совершение ими в пользу взяткодателей действий, входящих в их служебные полномочия».
Майор занялся поисками кандидатов на командировки, а капитан должен был включать их в соответствующие списки, отправляемые на согласование с командованием ЗВО и в конечном счете утверждаемые главным управлением кадров Минобороны. При этом, установило следствие, они договорились с Антоном Даниловским, что за каждого кандидата из числа солдат, сержантов и прапорщиков он будет передавать ему из общей суммы полученных взяток по 15 тыс. руб., а за офицеров — по 50 тыс. руб. Кандидатам на поездку на войну майор передавал номер сберкарты капитана, на которую они перечисляли соответствующую сумму, а также своей. Затем со своего смартфона он отправлял на мессенджер капитана Даниловского данные кандидатов. Данные пересылки следствие потом признало использованием офицерами методов конспирации их преступной деятельности.
Проблемы у обвиняемых возникли только с двумя
Следствие в итоге установило, что всего офицеры получили от взяткодателей 340 тыс. руб., из которых 160 тыс. руб. достались капитану Даниловскому. Последний после задержания сотрудниками военной контрразведки ФСБ оформил явку с повинной, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с военным прокурором, в рамках которого дал показания на майора Заикина, назвав его организатором коррупционной схемы.
В результате уголовное дело капитана Даниловского гарнизонный военный суд рассмотрел за пару заседаний в особом порядке. За каждый из пяти эпизодов получения взяток он был приговорен к одному году или году и шести месяцам заключения, но в итоге после частичного сложения наказаний получил два года лишения свободы. На такой же срок после отсидки ему запретили занимать должности, связанные с осуществлением
Защита осужденного, сочтя наказание слишком суровым, обжаловала его в 1-м Западном окружном военном суде (Санкт-Петербург). Выступая в нем, адвокат, в частности, отмечал, что у Антона Даниловского отсутствуют «криминальные наклонности», но обвинительный приговор изменен не был.
Следует отметить, что до
При этом отмечалось, что военные добровольно обращались в 301-й военный следственный отдел СКР и сообщали о даче взяток, что явилось основанием для возбуждения в отношении них же уголовного дела. Кроме того, обвиняемые неоднократно с приобщением документов давали подробные и последовательные показания о своей причастности к коррупции, а также о получении от них взяток «должностными лицами». Учитывая, что взяткодатели впервые привлекались к уголовной ответственности, активно способствовали раскрытию и расследованию преступления и положительно характеризовались по службе, суд всякий раз выносил решение о прекращении их уголовного преследования.
Николай Сергеев