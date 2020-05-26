06:47 (мск), источник: Интерфакс
Четыре человека погибли при крушении Ми-8 на Чукотке
Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря, погибли четыре члена экипажа, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.
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