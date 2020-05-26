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06:47 (мск), источник: Интерфакс

Четыре человека погибли при крушении Ми-8 на Чукотке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Вертолет Ми-8 одного из силовых ведомств загорелся после жесткой посадки в аэропорту Анадыря, погибли четыре члена экипажа, сообщил агентству «Интерфакс» информированный источник.

По словам собеседника агентства, причиной катастрофы стали технические неполадки при испытании после техобслуживания.

«Инцидент произошел по причине обнаруженной неисправности на высоте 30 метров», — сказал источник.

Позднее эту информацию «Интерфаксу» подтвердил представитель правительства Чукотского автономного округа.

«Предварительно, все четверо находившихся на борту погибли. Вертолет военный», — сказал собеседник агентства.

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