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09:49 (мск), источник: ТАСС

В Самарской области загорелись 11 частных домов

Ранг пожара повышен до третьего номера.

САМАРА, 26 мая. /ТАСС/. Одиннадцать частных домов загорелись в Волжском районе Самарской области. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.

По последним данным, площадь пожара выросла до 1000 кв. м, его тушат 66 человек и 11 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в МЧС РФ, пожар произошел в поселке Волжском. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Сообщение о возгорании поступило в 07:30 мск. На ликвидации пожара работают 47 человек и 16 единиц техники.

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