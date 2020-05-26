09:30 (мск), источник: Lenta.Ru
В России ввели временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8
В России введен временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли.
По утверждению собеседника агентства, вылеты прекращены на одни сутки, до выяснения причин крушения такой машины в аэропорту Чукотки.
ЧП в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе области произошло ранее 26 мая. В результате падения военной машины с высоты в 20 метров погибли четыре человека. После падения вертолет загорелся.
По утверждению Минобороны, вертолет проводил
Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России. 19 мая вертолет