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09:30 (мск), источник: Lenta.Ru

В России ввели временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8

В России введен временный запрет на полеты военных вертолетов Ми-8. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли.

Источник: Reuters

По утверждению собеседника агентства, вылеты прекращены на одни сутки, до выяснения причин крушения такой машины в аэропорту Чукотки.

ЧП в аэропорту Угольные копи в Анадырском районе области произошло ранее 26 мая. В результате падения военной машины с высоты в 20 метров погибли четыре человека. После падения вертолет загорелся.

По утверждению Минобороны, вертолет проводил учебно-тренировочный полет. Однако, по словам представителя района, машина проходила летные испытания после ремонта.

Это второе за семь дней ЧП с участием военного Ми-8 в России. 19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта. По предварительной информации, машина упала из-за технической неисправности. На борту было три человека, все они погибли.

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