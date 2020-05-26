В России за сутки выявлено 8915 заразившихся коронавирусом, всего — 362 342

Умерли за последние сутки 174 человека, общее число погибших достигло 3807. Выздоровел 12 331 человек, за все время — 131 129.
По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. человек. За последние сутки проведено 215 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 9,1 млн исследований.
Больше всего новых случаев в регионах:
Напомним, 22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется». Однако он предупредил, что осенью в России возможна вторая волна пандемии, и это нужно учитывать при снятии ограничений.
Россия в числе других стран занимается разработкой вакцины. Массовая вакцинация населения может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.