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10:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки выявлено 8915 заразившихся коронавирусом, всего — 362 342

В России за последние сутки зарегистрировано 8915 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Накануне прирост составил 8946 человек. Общее число заболевших за время эпидемии достигло 362 342.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 499 535+88 037
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
12.0525.05
Скончалось346 326+1 204
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
12.0525.05
Выздоровело2 234 510+64 552
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
12.0525.05
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Источник: РИА "Новости"

Умерли за последние сутки 174 человека, общее число погибших достигло 3807. Выздоровел 12 331 человек, за все время — 131 129.

По данным Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением остаются 292 тыс. человек. За последние сутки проведено 215 тыс. тестов на коронавирус, всего было сделано более 9,1 млн исследований.

Больше всего новых случаев в регионах:

  • Москва — 2830 (всего 169 303);
  • Московская область — 817 (35 163);
  • Санкт-Петербург — 363 (14 076);
  • Нижегородская область — 228 (8504);
  • Свердловская область — 207 (4190).

Напомним, 22 мая президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом «в целом в стране стабилизируется». Однако он предупредил, что осенью в России возможна вторая волна пандемии, и это нужно учитывать при снятии ограничений.

Россия в числе других стран занимается разработкой вакцины. Массовая вакцинация населения может начаться уже осенью, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.

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10:52 (мск)© Ньюстюб
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