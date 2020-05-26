Раскрыта опасность медицинских масок для детей

Эксперты объяснили, что у маленьких детей узкие дыхательные пути, поэтому ношение масок может затруднить дыхание и привести к удушью. Кроме того, маски также повышают риск теплового удара у детей в жаркую погоду и увеличивают нагрузку на сердце.
Врачи напомнили, что серьезных случаев заражения коронавирусом среди детей зафиксировано мало, большинство из них заразились от членов семьи.
Ранее заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы «Хадасса»,
В Японии, по последним данным, выявлено 16 581 случаев заражения коронавирусом, излечились 13 612 человек, умерли — 830 пациентов.
Всего в мире общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к 5,5 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.