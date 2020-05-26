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12:52 (мск), источник: Интерфакс

Брюн заявил о росте смертности в России в сравнении с прошлым годом

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU — Смертность в России людей в трудоспособном возрасте за три месяца 2020 года уже превысила показатель за этот же период в 2019 году, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

Источник: AP 2020

«За три месяца — январь-март — в России в 2019 году умерло трудоспособного населения 36 584, а в 2020 году — 37 346», — сказал Брюн на пресс-конференции во вторник.

Он отметил серьезное повышение смертности в Москве в апреле этого года — 11 846 человек в сравнении с прошлогодним показателем, чуть превышавшим 10 тысяч.

Думаю, наркологические проблемы (в причинах смертности — ИФ) выходят на одно из первых мест, не только вирусная нагрузка.
Евгений Брюн
главный нарколог Минздрава России
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Он отметил, что роль алкоголя в смертности населения трудоспособного возраста «довольно значительна», и если алкоголь может долго воздействовать на почки, печень, поджелудочную железу, то когда люди умирают в результате остановки сердца — это «быстрая смерть». По его словам, когда случаются «острые внезапные смерти, остановка сердца, как правило, патологоанатомы нам подсказывают, что человек злоупотреблял».

Он подчеркнул, что «от алкоголизма человек не умирает (то есть в причинах смертности алкоголизма нет — ИФ), он умирает от причин, вызванных злоупотреблением алкоголем». Брюн сообщил, что смертность от отравлений алкоголем в России составляет 5−6 тысяч человек в год. А смертность, «ассоциированная с злоупотреблением алкоголя, — иногда называются фантастические цифры в 35−50 тыс., но это как считать».

22 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России ожидается серьезное увеличение показателя смертности в мае. По ее словам, официальные данные о причинах смертности по апрелю будут получены 29 мая, это предусмотрено федеральным планом статистических работ.

«При этом хочу отметить, что в отличие от других стран, в России оформляется во всех 100% случаях медицинское свидетельство о смерти, где фиксируются все обстоятельства смерти, включая место, причины и так далее. Таким образом, статистика России, в отличие от других стран мира, по заболеваемости и смертности имеет сплошной и полицевой характер», — рассказала она.

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