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17:15 (мск), источник: РБК

Минздрав впервые назвал число умерших из-за коронавируса медиков

Минздрав официально подтвердил смерть 101 медика от заражения коронавирусом. Это в три раза меньше числа медиков, внесенных в «Список памяти», который ведут сами врачи.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 26.05
Инфицировано362 342+8 915
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 807+174
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело131 129+12 331
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 530 341+81 206
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось347 085+1 364
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 258 161+69 961
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
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Источник: Агентство «Москва»

Минздрав ведет список медиков, которые умерли от коронавируса, в нем сейчас 101 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщили в ведомстве.

«На прошлую пятницу в списке подтвержденных оказался 101 человек, мы эти данные в ежедневном режиме сверяем с данными Фонда социального страхования, который, в свою очередь, опирается и на данные СМИ, и на данные в «Списке памяти», — заявила директор Департамента общественного здоровья, коммуникаций и экспертной деятельности ведомства Людмила Летникова на заседании рабочей группы комитета Госдумы по охране здоровья.

По ее словам, данные в списке вносит каждый регион в режиме онлайн.

Проект «Список памяти», который упомянула Летникова, является инициативой самих врачей. В него возможно свободно вносить имена предположительно погибших от коронавируса врачей, после чего информацию проверяют составители списка. Один из его создателей, заведующий отделением кардиореанимации Городской клинической больницы № 29 Москвы Алексей Эрлих пояснял РБК, что «тотальной» проверки данных из списка нет, он создан не для ведения точной статистики, а в мемориальных целях.

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По состоянию на 26 мая в нем содержалось 302 имени. 18 мая список проверила «Медиазона» (на тот момент в нем было 222 имени). Издание исключило из списка имена врачей, которые умерли не от коронавируса, тех, кто не работал медиком во время эпидемии, и тех, кто не работал в России. После сверки оставшегося списка с официальной информацией региональных минздравов и показаниями знакомых умерших, издание сообщило, что верифицировало 186 случаев смертей медиков от коронавируса.

16 мая министр здравоохранения республики Дагестан Джамалудин Гаджиибрагимов заявил во время прямого эфира в Instagram с блогером Русланом Курбановым, что в республике от коронавируса и внебольничных пневмоний за время эпидемии уже умерли порядка 40 медиков. Он пояснил, что включает умерших и заразившихся внебольничными пневмониями в общий список, поскольку их лечение одинаково с лечением COVID-19, и к ним относят тех, для кого нет подтвержденного лабораторного диагноза.

Смерти врачей, работавших с заболевшими коронавирусной инфекцией, были подтверждены в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявляла, что в период эпидемии смертность среди медиков практически не изменилась. «Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, нельзя», — сказала она.

Всего в России, по последним официальным данным, выявлено более 362 тыс. случаев заболевания, 3,8 тыс. человек умерли.

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