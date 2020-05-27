04:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
ФСБ добывала дела из золота
Сотрудников спецслужбы в Бодайбо обвинили в серийной фальсификации доказательств.
Как стало известно «Ъ», до суда дошло уголовное дело в отношении офицеров ФСБ, служивших в городе Бодайбо Иркутской области. По версии следствия, для улучшения показателей своей работы они подбрасывали подозреваемым килограммы золота и серебра; похищали и избивали местных предпринимателей, добиваясь от них признаний. Согласно показаниям потерпевших, чекисты планировали отправить за решетку и руководство местной полиции. Всего в деле порядка 50 потерпевших. Адвокаты фигурантов расследования утверждают, что дело построено на показаниях лиц, участвовавших в незаконном обороте драгметаллов, которые теперь рассчитывают на реабилитацию.
2-й Восточный окружной военный суд (Чита) рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по Бодайбо УФСБ Иркутской области майора Сергея Полякова, его подчиненного капитана Юрия Черникова и гражданина Виталия Войлошникова, которого чекисты привлекали для проведения оперативных мероприятий. Еще один сотрудник отделения, старший лейтенант Максим Сандул, находится в розыске.
Сергей Поляков осенью 2018 года также был объявлен в розыск, а в феврале 2019 года — заочно арестован Новосибирским гарнизонным военным судом. Задержали его в марте прошлого года в Сочи.
Военное следственное управление СКР по Центральному военному округу обвиняет фигурантов в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном обороте драгметаллов, похищении людей, нарушении неприкосновенности жилища (ст. 286, 303, 191, 127, 139 УК) и других преступлениях. Следствие считает, что преступную группу майор Поляков создал с использованием своего служебного положения, а преступления она совершала «против государственной власти, интересов госслужбы, правосудия, конституционных прав и свобод человека, а также общественной безопасности».
Затем от обвиняемых добивались признания вины, что позволяло рассматривать их дела в особом порядке судопроизводства, не особенно погружаясь в детали расследования.
Обжалуя в Иркутском облсуде приговор за незаконный оборот драгметаллов, бывший сотрудник полиции Павел Бежин утверждал, что слиток общим весом более 2 кг из золота и серебра ему подбросили сотрудники ФСБ. По версии господина Бежина, 11 августа 2015 года он выехал на своей машине из Бодайбо в Иркутск, по дороге заглянув к знакомой за вареньем. Оставив у ограды дома автомобиль, он зашел внутрь, где его и задержали люди в масках. Господина Бежина, по его словам, вывели на улицу, уложили на землю и начали бить ногами, сломав ему нос.
Затем к нему подошел Сергей Поляков и оперативник УФСБ Черников, предложившие ему подкинуть золото начальнику отдела МВД России «Бодайбинский» либо руководителю отделения ОЭБиПК.
За него по приговору Бодайбинского горсуда Павел Бежин получил два года заключения, которые суд перевел в разряд условных. Кроме того, осужденный отмечал, что изъятые драгметаллы были признаны таковыми в ходе металловедческой экспертизы, проведенной ОАО «Иргиредмет» — коммерческой организацией, не относящейся к экспертным учреждениям.
Отклоняя жалобу, областной суд, в частности, указал, что первоначально Павел Бежин сам признал свою вину, не сообщал об избиении, а тот факт, что впоследствии он был признан потерпевшим по уголовному делу в отношении чекиста Полякова, «не влечет признание выводов суда о доказанности его вины в незаконном обороте золота необоснованными».
«Дело составлено исключительно на показаниях пострадавших, — отметила “Ъ” адвокат майора Полякова Елена Аполь.— А это те люди, которые ранее были задействованы в незаконном обороте золота. Они были осуждены, отбыли сроки и уже вышли на свободу. Теперь они заявляют, что их осудили незаконно, что драгметалл им подбрасывали оперативники».
«Например, один из потерпевших был осужден за сбыт драгметалла, получил минимальное наказание, не жаловался, а отбыв его, переехал в Братск. И вдруг неожиданно вернулся в Бодайбо и написал заявление, что пять лет назад был на прииске, туда же приехали Поляков с Черниковым, они провели осмотр его машины и обнаружили там несколько килограммов золота, которые сами, по его утверждению, и подкинули. Но так как он их боялся, был вынужден признать, что это золото его», — рассказала Елена Аполь.
Адвокат также сообщила, что в задачах отделения УФСБ, которым руководил ее подзащитный, стояла декриминализация Бодайбинского района, где ежегодно добывается около 25 тонн золота, и за два года работы из незаконного оборота было изъято более 200 кг драгметалла.
Первоначально предполагалось, что процесс пройдет в Иркутске. «В связи с тем, что по делу были заявлены присяжные заседатели, его будут рассматривать в Чите», — сказал «Ъ» представитель 2-го Восточного окружного военного суда. Он добавил, что дата заседания пока не назначена, так как еще предстоит организовать доставку в Читу всех участников процесса. Сделать это в условиях пандемии коронавируса будет явно непросто, поэтому часть свидетелей наверняка будут допрашивать в режиме
Екатерина Еременко, Иркутск; Николай Сергеев