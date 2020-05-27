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04:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ФСБ добывала дела из золота

Сотрудников спецслужбы в Бодайбо обвинили в серийной фальсификации доказательств.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», до суда дошло уголовное дело в отношении офицеров ФСБ, служивших в городе Бодайбо Иркутской области. По версии следствия, для улучшения показателей своей работы они подбрасывали подозреваемым килограммы золота и серебра; похищали и избивали местных предпринимателей, добиваясь от них признаний. Согласно показаниям потерпевших, чекисты планировали отправить за решетку и руководство местной полиции. Всего в деле порядка 50 потерпевших. Адвокаты фигурантов расследования утверждают, что дело построено на показаниях лиц, участвовавших в незаконном обороте драгметаллов, которые теперь рассчитывают на реабилитацию.

2-й Восточный окружной военный суд (Чита) рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения по Бодайбо УФСБ Иркутской области майора Сергея Полякова, его подчиненного капитана Юрия Черникова и гражданина Виталия Войлошникова, которого чекисты привлекали для проведения оперативных мероприятий. Еще один сотрудник отделения, старший лейтенант Максим Сандул, находится в розыске.

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Сергей Поляков осенью 2018 года также был объявлен в розыск, а в феврале 2019 года — заочно арестован Новосибирским гарнизонным военным судом. Задержали его в марте прошлого года в Сочи.

Военное следственное управление СКР по Центральному военному округу обвиняет фигурантов в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств, незаконном обороте драгметаллов, похищении людей, нарушении неприкосновенности жилища (ст. 286, 303, 191, 127, 139 УК) и других преступлениях. Следствие считает, что преступную группу майор Поляков создал с использованием своего служебного положения, а преступления она совершала «против государственной власти, интересов госслужбы, правосудия, конституционных прав и свобод человека, а также общественной безопасности».

В целом же чекистов обвиняют в том, что в 2014—2016 годах, когда Сергей Поляков руководил отделением УФСБ, для улучшения показателей своей работы они фабриковали уголовные дела, в том числе подбрасывая их будущим фигурантам драгметаллы.

Затем от обвиняемых добивались признания вины, что позволяло рассматривать их дела в особом порядке судопроизводства, не особенно погружаясь в детали расследования.

Обжалуя в Иркутском облсуде приговор за незаконный оборот драгметаллов, бывший сотрудник полиции Павел Бежин утверждал, что слиток общим весом более 2 кг из золота и серебра ему подбросили сотрудники ФСБ. По версии господина Бежина, 11 августа 2015 года он выехал на своей машине из Бодайбо в Иркутск, по дороге заглянув к знакомой за вареньем. Оставив у ограды дома автомобиль, он зашел внутрь, где его и задержали люди в масках. Господина Бежина, по его словам, вывели на улицу, уложили на землю и начали бить ногами, сломав ему нос.

Затем к нему подошел Сергей Поляков и оперативник УФСБ Черников, предложившие ему подкинуть золото начальнику отдела МВД России «Бодайбинский» либо руководителю отделения ОЭБиПК.

В случае отказа, утверждает господин Бежин, угрожали подкинуть золото ему самому. От участия в оперативной комбинации он отказался, после чего его подвели к машине и в присутствии понятых достали из его сумки находящийся в ней пакет с металлом желтого цвета.

За него по приговору Бодайбинского горсуда Павел Бежин получил два года заключения, которые суд перевел в разряд условных. Кроме того, осужденный отмечал, что изъятые драгметаллы были признаны таковыми в ходе металловедческой экспертизы, проведенной ОАО «Иргиредмет» — коммерческой организацией, не относящейся к экспертным учреждениям.

Отклоняя жалобу, областной суд, в частности, указал, что первоначально Павел Бежин сам признал свою вину, не сообщал об избиении, а тот факт, что впоследствии он был признан потерпевшим по уголовному делу в отношении чекиста Полякова, «не влечет признание выводов суда о доказанности его вины в незаконном обороте золота необоснованными».

«Дело составлено исключительно на показаниях пострадавших, — отметила “Ъ” адвокат майора Полякова Елена Аполь.— А это те люди, которые ранее были задействованы в незаконном обороте золота. Они были осуждены, отбыли сроки и уже вышли на свободу. Теперь они заявляют, что их осудили незаконно, что драгметалл им подбрасывали оперативники».

По ее словам, в суд поступила пока часть дела, включившая несколько выделенных эпизодов, и по ним проходят восемь пострадавших, а всего их около 50 человек.

«Например, один из потерпевших был осужден за сбыт драгметалла, получил минимальное наказание, не жаловался, а отбыв его, переехал в Братск. И вдруг неожиданно вернулся в Бодайбо и написал заявление, что пять лет назад был на прииске, туда же приехали Поляков с Черниковым, они провели осмотр его машины и обнаружили там несколько килограммов золота, которые сами, по его утверждению, и подкинули. Но так как он их боялся, был вынужден признать, что это золото его», — рассказала Елена Аполь.

Если суд признает Сергея Полякова виновным, потерпевшие будут реабилитированы и смогут претендовать на компенсации как незаконно осужденные.
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Адвокат также сообщила, что в задачах отделения УФСБ, которым руководил ее подзащитный, стояла декриминализация Бодайбинского района, где ежегодно добывается около 25 тонн золота, и за два года работы из незаконного оборота было изъято более 200 кг драгметалла.

Первоначально предполагалось, что процесс пройдет в Иркутске. «В связи с тем, что по делу были заявлены присяжные заседатели, его будут рассматривать в Чите», — сказал «Ъ» представитель 2-го Восточного окружного военного суда. Он добавил, что дата заседания пока не назначена, так как еще предстоит организовать доставку в Читу всех участников процесса. Сделать это в условиях пандемии коронавируса будет явно непросто, поэтому часть свидетелей наверняка будут допрашивать в режиме видео-конференц-связи, которую рекомендовал использовать Верховный суд.

Екатерина Еременко, Иркутск; Николай Сергеев

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