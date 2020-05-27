10:41 (мск), источник: Ведомости
Число заболевших COVID-19 в России превысило 370 000 человек
За последние сутки выявили 8338 новых случаев заражения.
В России за сутки выявили 8338 зараженных коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 370 680 человек.
В Москве COVID-19 за сутки подтвердился у 2140 человек — минимальный суточный прирост заболевших с 23 апреля, когда оперштаб сообщил о 1959 новых случаях заражения. Почти в три раза больше человек за последние сутки вылечилось от коронавируса — 5839 жителей. Всего выздоровели уже 67 458 жителей столицы из 171 443 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 2183 инфицированных, 73 из них за последние сутки.
Алена Якушова