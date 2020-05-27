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10:41 (мск), источник: Ведомости

Число заболевших COVID-19 в России превысило 370 000 человек

За последние сутки выявили 8338 новых случаев заражения.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 27.05
Инфицировано370 680+8 338
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
13.0526.05
Скончалось3 968+161
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
13.0526.05
Выздоровело142 208+11 079
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
13.0526.05
Инфицировано5 595 091+95 556
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
13.0526.05
Скончалось350 547+4 221
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
13.0526.05
Выздоровело2 288 965+54 455
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
13.0526.05
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Источник: Агентство «Москва»

В России за сутки выявили 8338 зараженных коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших COVID-19 выросло до 370 680 человек.

Более трети заразившихся коронавирусом с начала эпидемии уже выздоровели — 142 208 человек. Умерли 3968 больных с коронавирусом.

В Москве COVID-19 за сутки подтвердился у 2140 человек — минимальный суточный прирост заболевших с 23 апреля, когда оперштаб сообщил о 1959 новых случаях заражения. Почти в три раза больше человек за последние сутки вылечилось от коронавируса — 5839 жителей. Всего выздоровели уже 67 458 жителей столицы из 171 443 заболевших коронавирусной инфекцией. Умерли 2183 инфицированных, 73 из них за последние сутки.

Алена Якушова

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