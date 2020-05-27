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14:05 (мск), источник: Forbes

Суд прекратил дело против Батуриной о клевете

Мировой суд Элисты прекратил дело против Батуриной о клевете. По этому делу богатейшую женщину России в январе объявили в розыск, но потом постановление отменили.

Источник: РИА "Новости"

Мировой суд судебного участка № 6 Элисты прекратил дело против миллиардера Елены Батуриной о клевете, сообщил ТАСС представитель суда. По его словам, дело прекращено по заявлению частного обвинителя об отказе от обвинения.

Иск о клевете (часть 1 статьи 128.1 Уголовного кодекса) подал Эренцен Манжеев, финансовый управляющий брата Батуриной Виктора в деле о банкротстве. Манжеев утверждал, что Батурина в австрийском суде в рамках тяжбы с братом заявляла о возбужденном в отношении Манжеева уголовном деле. Манжеев настаивает, что никакого дела и статуса подозреваемого у него не было. В декабре мировой суд Калмыкии возбудил уголовное дело в отношении Батуриной, судья вынесла постановление об объявлении вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в розыск. 29 января Манжеев сообщил, что Элистинский городской суд постановление о розыске отменил, а дело было направлено для рассмотрения по существу в мировой суд.

Представитель Батуриной Геннадий Теребков связывал постановление о розыске Батуриной с компанией A1 Михаила Фридмана.
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Теребков говорил, что решение о розыске Батуриной стало «очередным этапом рейдерской атаки на Батурину». А1 возражала, что отношения к постановлению суда не имеет.

Различные судебные процессы между Виктором Батуриным и Еленой Батуриной идут уже несколько лет. Батурина судится с братом из-за 25% акций компании «Интеко». В 2007 году Батурины подписали мировое соглашение, а в 2008 году — приложение к документу. После выяснилось, что у них разные версии приложения: по версии документа Батурина, сестра обязана выплатить ему рыночную стоимость 25% акций «Интеко», а в редакции документа Батуриной этот пункт отсутствует. Виктор Батурин утверждает, что сестра голословно обвинила его в подделке документов.

Елена Батурина — богатейшая женщина России. Forbes оценил ее состояние в $1,3 млрд при составлении списка 200 богатейших бизнесменов России. В нем Батурина занимает 72-е место.

Ринат Таиров

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