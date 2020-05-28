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28 мая, источник: РИА Новости

В Перу зафиксировали рекордный суточный рост случаев COVID-19

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Рекордный рост новых случаев коронавируса COVID-19 зафиксирован в Перу, за сутки были выявлены более 6 тысяч случаев, общее число зараженных почти достигло 136 тысяч, сообщает министерство здравоохранения страны.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 23:37 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
15.05
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Скончалось4 142+174
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Выздоровело150 993+8 785
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15.05
84063
16.05
110128
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18.05
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23.05
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Скончалось358 235+4 821
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Выздоровело2 389 735+62 347
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Источник: AFP 2020

Днем ранее сообщалось о 129 751 заболевшем. По последним данным, число зараженных достигло 135 905 человек (+6 154). За сутки было зафиксировано 195 летальных исходов, всего скончались 3 983 человека. Вылечились 56 169 пациентов.

В общей сложности на данный момент в Перу было сделано 905 278 тестов на COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,5 миллиона случаев заболевания, умерли почти 350 тыс человек.

Назван новый эпицентр коронавируса
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28 мая© Ньюстюб
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