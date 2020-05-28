Число заразившихся коронавирусом в России превысило 379 000 человек

В России за сутки был выявлен 8 371 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число больных COVID-19 достигло 379 051 человека, лечение от COVID-19 продолжают 223 916 из них.
За минувшие сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом. Суточный прирост погибших достиг рекордного показателя — 26 мая оперштаб также сообщал о 174 смертях за день. Всего от COVID-19 в стране скончались 4142 больных.
В Москве за сутки коронавирус выявили у 2054 человек. Это наименьший суточный прирост заболевших в городе с 23 апреля, тогда за день COVID-19 был диагностирован у 1959 человек. За сутки в городе выздоровело 3793 больных. Общее число случаев заражения коронавирусом в городе достигло 173 497, 99 992 из них — активные.
В числе регионов с наибольшим приростом больных с коронавирусом, помимо Москвы, — Московская область (+774 случая),
Следом идут Нижегородская и Свердловская области (8963 и 4693 соответственно), Дагестан (4579), Ростовская область и Красноярский край (4287 и 3847), Калужская область (3653) и Краснодарский край (3582).
Накануне Минздрав представил методические рекомендации, в которых он предлагал изменить принципы ведения статистики по заболеваемости COVID-19. В министерстве предложили тем, кто переносит коронавирус без симптомов, указывать в диагнозе «носительство возбудителя COVID-19». Такие случаи предлагается не заносить в статистику заболеваемости или смертности. Минздрав сообщил, что уже направил рекомендации в регионы.
Коронавирус в миру обнаружен у более чем у 5,6 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более 1,6 млн больных COVID-19 — в США, ранее число умерших от коронавируса в стране превысило отметку в 100 000 человек.
Юрий Литвиненко