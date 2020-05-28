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10:45 (мск), источник: Ведомости

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 379 000 человек

Врачи за сутки поставили диагноз COVID-19 8371 больному.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 28.05
Инфицировано379 051+8 371
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
14.0527.05
Скончалось4 142+174
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
14.0527.05
Выздоровело150 993+8 785
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
14.0527.05
Инфицировано5 697 334+92 873
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
14.0527.05
Скончалось355 758+5 006
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
14.0527.05
Выздоровело2 352 278+51 293
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
14.0527.05
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Источник: РИА "Новости"

В России за сутки был выявлен 8 371 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число больных COVID-19 достигло 379 051 человека, лечение от COVID-19 продолжают 223 916 из них.

За минувшие сутки в России умерли 174 человека с коронавирусом. Суточный прирост погибших достиг рекордного показателя — 26 мая оперштаб также сообщал о 174 смертях за день. Всего от COVID-19 в стране скончались 4142 больных.

Разочарование или счастье
Конец пандемии

В Москве за сутки коронавирус выявили у 2054 человек. Это наименьший суточный прирост заболевших в городе с 23 апреля, тогда за день COVID-19 был диагностирован у 1959 человек. За сутки в городе выздоровело 3793 больных. Общее число случаев заражения коронавирусом в городе достигло 173 497, 99 992 из них — активные.

В числе регионов с наибольшим приростом больных с коронавирусом, помимо Москвы, — Московская область (+774 случая), Санкт-Петербург (+383), Свердловская и Нижегородская области (+268 и +228 соответственно). В Ростовской области было выявлено 154 новых случая заражения, в Красноярском крае — 147, в Архангельской области и Дагестане — 127 и 124 соответственно.

Москва, Московская область и Санкт-Петербург составляют первую тройку регионов с наибольшим общим числом заболевших — 36 730 в Московской области и 14 846 в Петербурге.

Следом идут Нижегородская и Свердловская области (8963 и 4693 соответственно), Дагестан (4579), Ростовская область и Красноярский край (4287 и 3847), Калужская область (3653) и Краснодарский край (3582).

Накануне Минздрав представил методические рекомендации, в которых он предлагал изменить принципы ведения статистики по заболеваемости COVID-19. В министерстве предложили тем, кто переносит коронавирус без симптомов, указывать в диагнозе «носительство возбудителя COVID-19». Такие случаи предлагается не заносить в статистику заболеваемости или смертности. Минздрав сообщил, что уже направил рекомендации в регионы.

Коронавирус в миру обнаружен у более чем у 5,6 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Более 1,6 млн больных COVID-19 — в США, ранее число умерших от коронавируса в стране превысило отметку в 100 000 человек.

Юрий Литвиненко

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10:56 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:00 MSK, 28.05
 Число заразившихся коронавирусом в России превысило 379 000 человек
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