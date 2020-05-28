Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве взятки $500 тысяч

В столичное МВД обратился представитель компании. Деньги, по словам источника РЕН-ТВ, требуют у президента «Млековиты» Даруша Сапиньски и его представителя в России. Помимо Данкверта, к вымогательству якобы причастен его заместитель Константин Савенков. Посредником назван некий юрист Суздальцев.
«Бизнесмены сообщили, что по поводу передачи средств якобы проходили переговоры еще в ноябре прошлого года. И даже указали ресторан на Пресненской набережной, где они имели место быть», — сказал собеседник РЕН-ТВ.
В «Млековите» знакомство руководства компании с Данквертом отрицают.
Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову такую ситуацию представить сложно. «Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал Песков журналистам.