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13:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве взятки $500 тысяч

Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвинили в вымогательстве взятки в размере $500 тыс. за снятие ограничений поставок продукции «Млековита» из Польши, сообщает РЕН-ТВ со ссылкой на источник. В руководстве польской компании «РИА Новости» позже опровергли информацию о том, что глава Россельхознадзора требовал деньги.

Источник: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В столичное МВД обратился представитель компании. Деньги, по словам источника РЕН-ТВ, требуют у президента «Млековиты» Даруша Сапиньски и его представителя в России. Помимо Данкверта, к вымогательству якобы причастен его заместитель Константин Савенков. Посредником назван некий юрист Суздальцев.

«Бизнесмены сообщили, что по поводу передачи средств якобы проходили переговоры еще в ноябре прошлого года. И даже указали ресторан на Пресненской набережной, где они имели место быть», — сказал собеседник РЕН-ТВ.

В «Млековите» знакомство руководства компании с Данквертом отрицают.

Пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову такую ситуацию представить сложно. «Мы видели в средствах массовой информации эти сообщения. Мы не знаем, насколько они достоверны, насколько они соответствуют действительности. Представить себе такое весьма сложно. Но если действительно такое обращение было в правоохранительные органы, эта информация будет проверена», — сказал Песков журналистам.

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