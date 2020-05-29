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03:48 (мск), источник: ТАСС

Суд по второму делу бывшего главы Сахалина Хорошавина о взятках начнется 4 июня

Вместе с Александром Хорошавиным перед судом предстанет бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин.

Источник: AP 2020

САХАЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Предварительное заседание суда по второму уголовному делу против бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина о взятках при проведении выборов в гордуму Южно-Сахалинска начнется 4 июня. Об этом сообщается на сайте Южно-Сахалинского городского суда.

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«Предварительное слушание назначено на 4 июня, 10:00 (02:00 мск)», — указано в сообщении.

По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от граждан, планировавших участвовать в выборах депутатов гордумы пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей.

Перед судом вместе с экс-губернатором Сахалина предстанет один из участников преступной группы — бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Алексей Лескин, еще два участника преступной группы объявлены в международный розыск.

В феврале 2018 года Южно-Сахалинский городской суд признал Хорошавина виновным в получении взяток и приговорил его к 13 годам колонии со штрафом в размере 500 млн рублей. Сейчас Хорошавин знакомится с материалами второго возбужденного в его отношении уголовного дела о взятках при проведении выборов в гордуму.

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