03:48 (мск), источник: ТАСС
Суд по второму делу бывшего главы Сахалина Хорошавина о взятках начнется 4 июня
Вместе с Александром Хорошавиным перед судом предстанет бывший
САХАЛИН, 29 мая. /ТАСС/. Предварительное заседание суда по второму уголовному делу против бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина о взятках при проведении выборов в гордуму
«Предварительное слушание назначено на 4 июня, 10:00 (02:00 мск)», — указано в сообщении.
По версии следствия, с мая по ноябрь 2014 года участники группы, которую возглавлял Хорошавин, организовали получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от граждан, планировавших участвовать в выборах депутатов гордумы пятого созыва в качестве кандидатов. Всего злоумышленники получили более 100 млн рублей.
Перед судом вместе с
В феврале 2018 года