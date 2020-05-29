05:53 (мск), источник: Life.ru
Врачам в Приморье не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей
Виновных намерены привлечь к административной ответственности.
Медикам в двух районах Приморского края не выплатили региональных надбавок за борьбу с коронавирусом в сумме на три миллиона рублей. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.
Отмечается, что речь идёт об учреждениях в
Прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона. Доплаты уже выплачиваются. Кроме того, надзорное ведомство намерено привлечь виновных лиц к административной ответственности.