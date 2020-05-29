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05:53 (мск), источник: Life.ru

Врачам в Приморье не выплатили краевые надбавки на три миллиона рублей

Виновных намерены привлечь к административной ответственности.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:32 MSK, 29.05
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Источник: Агентство «Москва»

Медикам в двух районах Приморского края не выплатили региональных надбавок за борьбу с коронавирусом в сумме на три миллиона рублей. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Отмечается, что речь идёт об учреждениях в Спасске-Дальнем и Ханкайском районе, где не были выплачены стимулирующие выплаты за апрель-май 2020 года.

Прокурорами внесены представления об устранении нарушений закона. Доплаты уже выплачиваются. Кроме того, надзорное ведомство намерено привлечь виновных лиц к административной ответственности.

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