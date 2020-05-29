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08:48 (мск), источник: ТАСС

Полиция Миннеаполиса обнародовала текст обращения, из-за которого задержали афроамериканца

НЬЮ-ЙОРК, 29 мая. /ТАСС/. Полиция Миннеаполиса (штат Миннесота) распространила стенограмму обращения к полицейским, из-за которого был задержан афроамериканец Джордж Флойд, впоследствии умерший в больнице.

Источник: AP 2020

Текст разговора предположительно сотрудника магазина с дежурным полицейского отделения приводит в четверг телекомпания CNN.

Позвонивший в полицию сообщил, что один из покупателей в магазине на Чикаго-авеню расплатился за пачку сигарет поддельными купюрами, после чего направился к своей машине. По словам звонившего, темнокожий высокий мужчина, предположительно Флойд, был пьян и вел себя неадекватно. Звонивший утверждал, что сотрудники магазина просили мужчину вернуть купленные сигареты, однако тот отказывался. По его словам, мужчина некоторое время «сидел на своей машине» в состоянии алкогольного опьянения, не контролируя себя.

Дежурный обещал немедленно направить на место инцидента наряд. «Если автомобиль или этот человек покинут место происшествия, дайте нам знать, — сказал он. — Наряд скоро прибудет».

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