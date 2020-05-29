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19:35 (мск), источник: РИА Новости

Муж звезды фильма «Москва слезам не верит» умер от коронавируса

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Кинорежиссер Самвел Гаспаров умер в возрасте 81 года. Об этом сообщил в Facebook редактор Георгий Сааков.

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Источник: РИА Новости

«В Москве скончался замечательный кинорежиссер <…> ученик Михаила Ромма, создатель таких известных картин, как “Шестой”, “Забудьте слово “смерть””, “Хлеб, золото, наган”, “Без особого риска”. Самвелу Владимировичу было не свойственно проигрывать, но победить проклятый коронавирус он не сумел <…> Светлая память!» — написал он.

Супруга режиссера — актриса Наталья Вавилова, сыгравшая в фильме «Москва слезам не верит» Александру, — также заразилась коронавирусом, о ее состоянии почти нет сведений, пишет StarHit.

Гаспаров родился 7 июня 1938 года в Тбилиси. До начала карьеры в кино работал дальнобойщиком и писал рассказы.

В 1970 году окончил ВГИК, а с 1974 года начал снимать свои фильмы. Среди его работ «Ненависть», «Хлеб, золото, наган», «Координаты смерти», «Капкан для киллера» и другие. В 1993 году он организовал концерт Майкла Джексона в «Лужниках».

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