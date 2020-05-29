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10:43 (мск), источник: Lenta.Ru

В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:32 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело159 257+8 264
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 825 636+115 243
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
15.0528.05
Скончалось360 679+4 637
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
15.0528.05
Выздоровело2 428 750+66 124
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
15.0528.05
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Источник: Агентство «Москва»

Новые случаи заражения обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2332), Московской области (773) и Санкт-Петербурге (369).

Скончались 232 человека с подтвержденным диагнозом, выздоровели — 8264 пациента. Общее число заразившихся в России с начала пандемии превысило 387 тысяч.

Накануне, 28 мая, сообщалось о 8371 новом случае заражения коронавирусом в 85 регионах. За сутки скончались 174 пациента, вылечились — 8785.

Ранее 29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что после ослабления режима ограничений риск заразиться коронавирусом не исчез. В частности, после открытия кинотеатров зрителям придется отказаться от напитков и попкорна, поскольку в любых местах общественного пользования необходимо быть в масках и перчатках. Рассуждая о фитнес-центрах, Кондрахин рекомендовал соблюдать социальную дистанцию, а также следить, чтобы персонал дезинфицировал тренажеры.

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