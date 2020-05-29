В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом

Новые случаи заражения обнаружены в 84 регионах страны. Больше всего новых инфицированных в Москве (2332), Московской области (773) и
Накануне, 28 мая, сообщалось о 8371 новом случае заражения коронавирусом в 85 регионах. За сутки скончались 174 пациента, вылечились — 8785.
Ранее 29 мая кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин предупредил, что после ослабления режима ограничений риск заразиться коронавирусом не исчез. В частности, после открытия кинотеатров зрителям придется отказаться от напитков и попкорна, поскольку в любых местах общественного пользования необходимо быть в масках и перчатках. Рассуждая о