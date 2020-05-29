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11:26 (мск), источник: Ведомости

В России зафиксировано рекордное число смертей от коронавируса за день

В России обнаружено 387 623 случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб на сайте стопкоронавирус.рф. За сутки врачи диагностировали COVID-19 еще у 8 572 человек.

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14:33 (мск)Власти Москвы не будут вводить новые штрафы за отсутствие масок или перчаток на улицах
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 29.05
Инфицировано387 623+8 572
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 374+232
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело159 257+8 264
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 831 165+114 595
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось360 860+4 729
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 430 343+63 051
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

За минувший день в стране от COVID-19 погибло 232 человека, это наибольший показатель числа летальных исходов за сутки. Предыдущий рекорд — 174 смерти, это показатель был достигнут 26 и 28 мая.

Общее число погибших от коронавируса достигло 4 374. Всего в России лечение продолжают 223 992 человека.

Общее число заразившихся коронавирусом в Москве достигло 175 829, за сутки врачи диагностировали COVID-19 у 2332 человек. 3474 человека выписались после лечения, число активных случаев в городе составило 98 774. С начала эпидемии от коронавируса в Москве умерли 2 330 человек, 76 из них — за последние сутки.

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В Московской области за сутки обнаружили 773 новых случая заболевания, в Санкт-Петербурге — 369, в Нижегородской области — 281. Следующими в списке по наибольшему суточному приросту идут Свердловская область (+230), Ростовская и Челябинская области (+141 в каждом из регионов), Красноярский край (+138) и Волгоградская область (+133).

Общее число случаев в Московской области достигло 37 503. В Санкт-Петербурге с начала пандемии зафиксировали 15 215 случаев, в Нижегородской области — 9244, в Свердловской области — 4923. Также в первом десятке регионов по заболеваемости числятся Дагестан (4704), Ростовская область (4428), Красноярский край (3985), Калужская область (3744) и Краснодарский край (3662).

Накануне департамент здравоохранения Москвы заявил, что пересчитал число умерших от коронавируса за апрель по новой методике. Оперативные данные по смертности были уточнены с 639 до 636 человек.

При этом власти заявили о 756 погибших в апреле, у которых был обнаружен коронавирус, но умерли они не от COVID-19; в 360 случаях COVID-19, «вероятнее всего, оказал существенное влияние» на развитие основных заболеваний. К основной же статистике по заболеваемости и смертности столичный депздрав отнес еще 169 человек, вероятно умерших от COVID-19, но у которых был отрицательный результат теста на коронавирус.

Коронавирус в мире обнаружен более чем у 5,8 млн человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Россия занимает третье место по общему числу заболевших: больше всего случаев в мире выявлено в США (более 1,7 млн), следом идет Бразилия (около 438 000). Всего от коронавируса умерли более 360 000 человек.

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