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18:37 (мск), источник: РИА Новости

В российском разгонном блоке «Фрегат» выявили утечку токсичных паров

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. На российском разгонном блоке «Фрегат», который хранится на космодроме Куру во Французской Гвиане, выявили утечку токсичного топлива, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».

Источник: РИА "Новости"

«Двадцать первого мая французская сторона сообщила, что в месте хранения разгонного блока <…> зафиксировано периодическое срабатывание сигнализации системы обнаружения паров окислителя (азотный тетраоксид. — Прим. ред.)», — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что руководство НПО Лавочкина, компании «Главкосмос» и ЦЭНКИ работают над организацией вылета специалистов на место для оценки ситуации и принятия необходимых мер, их прибытие ожидается в начале июня.

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По словам представителя «Роскосмоса», этот «Фрегат» находится на хранении в помещении, отвечающем всем международным стандартам безопасности, в том числе экологической, и не представляет опасности для персонала и окружающей среды.

Старт ракеты-носителя «Союз-СТ-А» со спутником ОАЭ Falcon Eye-2 был намечен на начало марта, но его перенесли из-за проблем с «Фрегатом». Разгонный блок пришлось заменить.

Однако в середине марта космодром Куру временно закрыли из-за пандемии коронавируса. Специалисты НПО Лавочкина слили топливо из «Фрегата» и в конце апреля вернулись на родину.

По данным источника РИА Новости в ракетно-космической отрасли, запуск спутника намечен на 1 октября.

С октября 2011 года с космодрома Куру состоялись 23 пуска российских ракет «Союз». В ходе одного из них в августе 2014 года из-за аварии «Фрегата» европейские навигационные спутники Galileo были выведены на нерасчетную орбиту.

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