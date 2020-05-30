09:49 (мск), источник: Коммерсантъ
Сначала планировал расстрел, потом растрату
Банкир, отсидевший за убийство первого зампреда ЦБ, знакомится со своим новым делом.
Как стало известно «Ъ», в Москве заочно арестован бывший советник председателя правления разорившегося банка «Премьер Кредит» Андрей Андреев. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения порядка 1,4 млрд руб. Еще один фигурант этого дела — бывший зампред правления «Премьер Кредита» Илья Раевский уже знакомится с материалами дела в СИЗО. Ранее господин Раевский был известен как Богдан Погоржевский. Фамилию он сменил в 2015 году, после выхода из колонии, где отсидел шесть лет за организацию убийства в 2006 году первого зампреда правления Центробанка Андрея Козлова.
С ходатайством о заочном аресте 36-летнего Андрея Андреева в Басманный райсуд Москвы обратился следователь ГСУ СКР, в производстве которого находится уголовное дело о хищениях (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Премьер Кредит». Оно было возбуждено 29 ноября 2018 года по заявлению Центробанка и АСВ.
После отзыва лицензии в июле 2017 года долг банка перед кредиторами составил 1,7 млрд руб., 1,4 млрд из которых под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, по версии следствия, были похищены.
Как полагают в СКР, непосредственное отношение к этому имел скрывшийся за границей и объявленный в международный розыск
Адвокат
«Я попытался донести до суда, что причастность моего подзащитного к инкриминируемому деянию материалами дела не подтверждается. Вся версия следствия строится на том, что Андреев якобы мог влиять на сотрудников банка, которые заключали кредитные договоры», — заявил «Ъ» адвокат Катанский.
К тому же, по его словам, заключение под стражу недопустимо в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, если оно совершено в сфере предпринимательской деятельности. Учитывая все это, защитник попросил отказать в удовлетворении ходатайства следователя. Однако суд с его доводами не согласился.
Еще одним фигурантом этого дела является бывший зампред правления банка «Премьер Кредит» Илья Раевский.
За то, что он передал исполнителям преступления оружие и деньги за выполненный заказ, признавший свою вину и сотрудничавший со следствием подсудимый Погоржевский получил шесть лет колонии.
Выйдя на свободу, в 2015 году господин Погоржевский сменил фамилию, имя и отчество. В частности, об этом факте упоминается в решении Истринского райсуда Московской области, куда в 2018 году господин Раевский подал несколько исков о расторжении договоров
Кстати в удовлетворении практически всех исков господину Раевскому, который продавал недвижимость клиентам челябинского банка «Резерв» (лишен лицензии 9 августа 2017 года) и якобы так и не получил за нее деньги, было отказано. Причем заемщикам на покупку домов и земли у Ильи Раевского выдавались несоразмерные кредиты.
В мае прошлого года в том числе и за выдачу невозвратных кредитов в СИЗО был отправлен и бывший председатель правления банка «Резерв» Константин Базанов (см. «Ъ» от 22 мая 2019 года).
Вместе с господином Базановым на причастность к выводу средств из челябинского банка проверялся и господин Раевский, который, как и другие совладельцы банка «Премьер Кредит», незадолго до отзыва у «Резерва» лицензии якобы решил инвестировать средства в его покупку.
Впрочем, арестовал Илью Раевского Басманный райсуд 24 мая 2019 года все же за хищение средств из банка «Премьер Кредит». Расследование в отношении него, так же как и коллеги Базанова, завершено. Недавно он приступил к ознакомлению с собранными следствием 115 томами уголовного дела.
Адвокат Марина Колотушкина, защищавшая Богдана Погоржевского по делу об убийстве банкира Козлова, а теперь и Илью Раевского по делу о хищениях, комментировать новое уголовное дело не стала, сославшись на нежелание своего клиента.
Олег Рубникович