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09:49 (мск), источник: Коммерсантъ

Сначала планировал расстрел, потом растрату

Банкир, отсидевший за убийство первого зампреда ЦБ, знакомится со своим новым делом.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в Москве заочно арестован бывший советник председателя правления разорившегося банка «Премьер Кредит» Андрей Андреев. Он обвиняется в хищении из кредитного учреждения порядка 1,4 млрд руб. Еще один фигурант этого дела — бывший зампред правления «Премьер Кредита» Илья Раевский уже знакомится с материалами дела в СИЗО. Ранее господин Раевский был известен как Богдан Погоржевский. Фамилию он сменил в 2015 году, после выхода из колонии, где отсидел шесть лет за организацию убийства в 2006 году первого зампреда правления Центробанка Андрея Козлова.

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С ходатайством о заочном аресте 36-летнего Андрея Андреева в Басманный райсуд Москвы обратился следователь ГСУ СКР, в производстве которого находится уголовное дело о хищениях (ч. 4 ст. 160 УК РФ) из банка «Премьер Кредит». Оно было возбуждено 29 ноября 2018 года по заявлению Центробанка и АСВ.

После отзыва лицензии в июле 2017 года долг банка перед кредиторами составил 1,7 млрд руб., 1,4 млрд из которых под видом выдачи кредитов физическим и юридическим лицам, по версии следствия, были похищены.

Как полагают в СКР, непосредственное отношение к этому имел скрывшийся за границей и объявленный в международный розыск экс-советник предправления по информационной безопасности банка «Премьер Кредит» Андрей Андреев.

В суде следователь привел стандартные доводы о необходимости ареста обвиняемого, дополнив их данными о том, что еще в сентябре 2018 года господин Андреев вылетел в Великобританию и обратно не возвращался.

Адвокат экс-банкира Артур Катанский сообщил в ходе заседания, что его клиент уехал за границу за два месяца до возбуждения уголовного дела, о котором его надлежащим образом до сих пор не уведомили.

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«Я попытался донести до суда, что причастность моего подзащитного к инкриминируемому деянию материалами дела не подтверждается. Вся версия следствия строится на том, что Андреев якобы мог влиять на сотрудников банка, которые заключали кредитные договоры», — заявил «Ъ» адвокат Катанский.

К тому же, по его словам, заключение под стражу недопустимо в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ, если оно совершено в сфере предпринимательской деятельности. Учитывая все это, защитник попросил отказать в удовлетворении ходатайства следователя. Однако суд с его доводами не согласился.

Еще одним фигурантом этого дела является бывший зампред правления банка «Премьер Кредит» Илья Раевский.

Впрочем, широкой публике он больше известен как Богдан Погоржевский, осужденный в 2008 году Мосгорсудом как один из организаторов убийства в 2006 году первого зампреда правления Центробанка Андрея Козлова.

За то, что он передал исполнителям преступления оружие и деньги за выполненный заказ, признавший свою вину и сотрудничавший со следствием подсудимый Погоржевский получил шесть лет колонии.

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Выйдя на свободу, в 2015 году господин Погоржевский сменил фамилию, имя и отчество. В частности, об этом факте упоминается в решении Истринского райсуда Московской области, куда в 2018 году господин Раевский подал несколько исков о расторжении договоров купли-продажи недвижимости на Новорижском шоссе. «Истец Раевский Илья Самуилович до перемены имени являлся Погоржевским Богданом Григорьевичем», — говорится в решении суда.

Кстати в удовлетворении практически всех исков господину Раевскому, который продавал недвижимость клиентам челябинского банка «Резерв» (лишен лицензии 9 августа 2017 года) и якобы так и не получил за нее деньги, было отказано. Причем заемщикам на покупку домов и земли у Ильи Раевского выдавались несоразмерные кредиты.

В одном случае на их приобретение «Резерв» выдал 125 млн руб., тогда как сама сделка обошлась покупателю в 45 млн руб. В другом случае на покупку земли и дома по такой же цене другой заемщик получил 131 млн руб. Кстати, никого из тех, к кому заявлял исковые требования Илья Раевский, суду разыскать так и не удалось.

В мае прошлого года в том числе и за выдачу невозвратных кредитов в СИЗО был отправлен и бывший председатель правления банка «Резерв» Константин Базанов (см. «Ъ» от 22 мая 2019 года).

Сейчас он завершает ознакомление с собранными СКР материалами о хищении 800 млн руб. (общий долг перед кредиторами 1,3 млрд руб.).
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Вместе с господином Базановым на причастность к выводу средств из челябинского банка проверялся и господин Раевский, который, как и другие совладельцы банка «Премьер Кредит», незадолго до отзыва у «Резерва» лицензии якобы решил инвестировать средства в его покупку.

Впрочем, арестовал Илью Раевского Басманный райсуд 24 мая 2019 года все же за хищение средств из банка «Премьер Кредит». Расследование в отношении него, так же как и коллеги Базанова, завершено. Недавно он приступил к ознакомлению с собранными следствием 115 томами уголовного дела.

Адвокат Марина Колотушкина, защищавшая Богдана Погоржевского по делу об убийстве банкира Козлова, а теперь и Илью Раевского по делу о хищениях, комментировать новое уголовное дело не стала, сославшись на нежелание своего клиента.

Олег Рубникович

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