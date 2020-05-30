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08:30 (мск), источник: Известия

Неизвестные напали на инкассаторов в Красноярске

В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов, пострадали два человека, сообщили 30 мая в главном управлении МВД по Красноярскому краю.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в Кировском районе на улице Щорса.

Пострадавшие инкассаторы госпитализированы. Подозреваемые скрылись, предположительно на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover.

«Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий для установления лиц, причастных к нападению. Введен специальный план, направленный на задержание злоумышленников», — говорится в сообщении МВД.

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В феврале сообщалось, что нападение на инкассаторов произошло в Нижнем Новгороде у участка по доставке пенсий и пособий «Почты России».

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