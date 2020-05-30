08:30 (мск), источник: Известия
Неизвестные напали на инкассаторов в Красноярске
В Красноярске неизвестные напали на машину инкассаторов, пострадали два человека, сообщили 30 мая в главном управлении МВД по Красноярскому краю.
Инцидент произошел в Кировском районе на улице Щорса.
Пострадавшие инкассаторы госпитализированы. Подозреваемые скрылись, предположительно на автомобиле Grand Cherokee или Range Rover.
«Сотрудниками полиции проводится комплекс
В феврале сообщалось, что нападение на инкассаторов произошло в Нижнем Новгороде у участка по доставке пенсий и пособий «Почты России».