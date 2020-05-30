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10:44 (мск), источник: Интерфакс

В России выявлено 8952 новых случая коронавируса

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU — За последние сутки в РФ зарегистрировано 8952 новых зараженных COVID-19, сообщает оперштаб. Темп прироста за последние семь дней снизился с 2,5% до текущих 2,3%.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
16.0529.05
Скончалось4 555+181
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
16.0529.05
Выздоровело167 469+8 212
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
16.0529.05
Инфицировано5 931 293+116 408
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
16.0529.05
Скончалось365 034+4 622
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
16.0529.05
Выздоровело2 496 158+76 488
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
16.0529.05
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Источник: Агентство «Москва»

Общее число заболевших коронавирусом по всей стране достигло 396 575. Россия на третьем месте в мире числу заболевших (данные Университета Джонса Хопкинса). На первой строчке США (1,74 млн, +24,2 тыс.), на второй Бразилия (465 тыс., +26,9 тыс.).

За сутки от болезни скончался 181 человек, в том числе 78 — в Москве. Количество жертв коронавируса за весь период выросло до 4 555.

Поправились после перенесенного заболевания уже 167 469 человек, 8 212 выписаны за последние сутки. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 224 551. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Новые случаи заражения фиксировались в 83 регионах, больше всего в Москве — 2 367. Всего в столице уже 178 196 зараженных.

В Московской области 735 новых пациентов, в Петербурге — 365, в Нижегородской области — 289, в Свердловскойобласти — 261.

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