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16:48 (мск), источник: ТАСС

Старейший артист РАМТ Юльен Балмусов умер от коронавируса

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Народный артист РФ, старейший артист Российского академического Молодежного театр Юльен Балмусов умер на 80-м году жизни от коронавирусной инфекции. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

«У нас умер Юльен Сергеевич Балмусов — старейший артист театра, — сказала представитель пресс-службы, уточнив, что причиной смерти артиста стала коронавирусная инфекция.

Как рассказали в театре, Юльен Балмусов — человек, без которого невозможен творческий портрет РАМТа.

Персона
Юльен Балмусов

«Редкое природное дарование, огромный творческий диапазон, сочетание глубокого проникновения во внутренний мир создаваемого образа с блестящей отточенностью внешнего рисунка роли, уникальное чувство партнерства, исключительные работоспособность и требовательность к себе, высокий профессионализм сделали Юльена Сергеевича Балмусова не просто ведущим артистом театра, но еще и настоящим эталоном высокого служения искусству для нескольких поколений артистов театра», — отметили в театре.

Юльен Балмусов родился 6 июля 1940 года, работал в РАМТ с 1962 года, куда он был принят сразу после окончания Театрального училища им. Щепкина. За эти годы он сыграл около 100 ролей, от эпизодических до главных. В 1985 году был отмечен Государственной премией РСФСР за роль Жавера в спектакле «Отверженные» по роману Виктора Гюго в постановке Алексея Бородина.

В последние годы был задействован в таких постановках, как «Вишневый сад», «Чехов-GALA», «Нюрнберг», а также репетировал новую постановку — «Горе от ума».

На счету Балмусова более 20 ролей в кино. Многим поколениям зрителей он запомнился в роли Феликса Дзержинского, образ которого артист воплотил в фильмах «Сокровище республики», «Слушай», «Залп Авроры», «На одной планете», «Доверие». Актер играл в картинах таких режиссеров, как Сергей Бондарчук, Андрей Кончаловский, Константин Худяков. На телевидении Юльен Сергеевич сыграл более 100 ролей в передачах из цикла «Жизнь замечательных людей».

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