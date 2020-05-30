Жена обвиненного в убийстве афроамериканца полицейского подала на развод

«Келли Шовин шокировала смерть мистера Флойда. Она передает свои соболезнования его семье и всем, кого затронула это трагедия. Она уже подала документы на расторжение брака с Дереком Чавиным. Миссис Шовин убедительно просит не беспокоить ее детей, пожилых родителей и других родственников в это непростое время», — отмечается в заявлении юристов.
Келли и Дерек Шовин были женаты более 10 лет. Общих детей у них не было. В 2019 году она заняла первое место на конкурсе «Миссис Миннесота».
Гибель Джорджа Флойда вызвала массовые беспорядки в Миннеаполисе и других городах после появления видео его задержания. На записи видно, как полицейские повалили Флойда и надели на него наручники, причем один из офицеров навалился коленом ему на шею.
На другом видео можно видеть, что на арестованного навалились еще двое полицейских. Задержанный сначала несколько раз говорит, что не может дышать, а затем теряет сознание. Флойда госпитализировали, он умер в реанимации.
Когда эта информация получила широкое распространение, руководство полиции города объявило об увольнении четырех офицеров, которые принимали участие в задержании. Среди них был Дарек Шовин, которого обвинили в убийстве по неосторожности и непредумышленном убийстве.