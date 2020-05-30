19:43 (мск), источник: Lenta.Ru
Власти бунтующей Миннесоты впервые объявили о полной мобилизации Нацгвардии
Власти американской Миннесоты, охваченной бунтами
«Мера, которую не принимали ни разу за всю 164 летнюю историю Нацгвардии Миннесоты», — отметил Уолз.
Также губернатор посчитал, что разгоревшиеся акции протеста уже не связаны со смертью Джорджа Флойда. Он назвал происходящее нападением на общество и «издевательством, прикрытым гибелью Флойда».
По данным CNN, десятки городов США охвачены акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, которые начались после смерти Флойда. Выступления против власти проходят в
Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками со столкновениями с полицией, продолжаются в Миннеаполисе, штат Миннесота, с 26 мая, позднее они начались и в других городах США.
Жители Миннеаполиса вышли на демонстрации против полицейского произвола после смерти местного жителя, чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался через несколько часов после того, как его арестовали с применением силы.
Впоследствии на улицы вышли сторонники движения против насилия в отношении чернокожих Black Lives Matter («Жизни черных важны»), протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами. В город для усиления охраны порядка уже введены подразделения Национальной гвардии и бронетехника, действует комендантский час.