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09:40 (мск), источник: Life.ru

В психоневрологическом интернате под Саратовом коронавирус выявили у 101 человека

Сотрудников и постояльцев проверили на CoViD после положительного теста у одного из работников учреждения.

Коронавирус COVID-19
10:41 (мск)Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России превысило 400 тыс
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 09:32 MSK, 31.05
Инфицировано405 843+9 268
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
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23.05
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24.05
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25.05
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26.05
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27.05
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28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
17.0530.05
Скончалось4 693+138
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
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22.05
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23.05
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25.05
92
26.05
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27.05
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28.05
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29.05
232
30.05
181
17.0530.05
Выздоровело171 883+4 414
17.05
4207
18.05
2836
19.05
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20.05
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27.05
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29.05
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8212
17.0530.05
Инфицировано6 064 778+133 485
17.05
93987
18.05
78840
19.05
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20.05
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25.05
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27.05
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28.05
102702
29.05
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30.05
116356
17.0530.05
Скончалось369 254+4 220
17.05
4126
18.05
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19.05
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24.05
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25.05
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5204
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17.0530.05
Выздоровело2 566 084+69 926
17.05
55665
18.05
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19.05
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30.05
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17.0530.05
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Вспышка коронавируса выявлена в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Саратовской области. По данным регионального оперативного штаба, CoViD-19 обнаружили у 101 сотрудника и постояльца ПНИ.

— В Базарно-Карабулакском районе самое большое количество подтверждённых диагнозов — 101 выявлены в ходе массового обследования сотрудников и проживающих ПНИ в связи с заболеванием одного из сотрудников, — говорится в сообщении.

В оперштабе уточнили, что у 82 инфицированных заболевание протекает в бессимптомной форме.

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом составляет 396 575. В Саратовской области с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 3 078 человек. Из них выздоровело 1158 пациентов, умерло 34 человека.

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