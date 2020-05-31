В психоневрологическом интернате под Саратовом коронавирус выявили у 101 человека

Вспышка коронавируса выявлена в Адоевщинском психоневрологическом интернате в селе Вязовка Саратовской области. По данным регионального оперативного штаба, CoViD-19 обнаружили у 101 сотрудника и постояльца ПНИ.
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В оперштабе уточнили, что у 82 инфицированных заболевание протекает в бессимптомной форме.
Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом составляет 396 575. В Саратовской области с начала эпидемии инфекцию обнаружили у 3 078 человек. Из них выздоровело 1158 пациентов, умерло 34 человека.