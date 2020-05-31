10:56 (мск), источник: РИА Новости
В Москве выявили 2595 новых случаев коронавируса
МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 в РФ за сутки зарегистрировано в Москве — 2595, Подмосковье — 757,
За сутки число заболевших коронавирусом в стране выросло на 9268.
«Распределение по субъектам: Москва — 2595, Московская область — 757,
Также 301 случай был отмечен в Нижегородской области, 265 — в Свердловской, 178 — в Ростовской.
Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Магаданской области — пять, Чукотском автономном округе — два, Ненецком автономном округе — один.