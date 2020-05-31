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10:56 (мск), источник: РИА Новости

В Москве выявили 2595 новых случаев коронавируса

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Наибольшее число заболевших COVID-19 в РФ за сутки зарегистрировано в Москве — 2595, Подмосковье — 757, Санкт-Петербурге — 369, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 31.05
Инфицировано405 843+9 268
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
17.0530.05
Скончалось4 693+138
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
17.0530.05
Выздоровело171 883+4 414
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
17.0530.05
Инфицировано6 065 624+123 632
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
17.0530.05
Скончалось369 274+4 022
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
17.0530.05
Выздоровело2 566 642+61 097
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
17.0530.05
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Источник: РИА Новости

За сутки число заболевших коронавирусом в стране выросло на 9268.

«Распределение по субъектам: Москва — 2595, Московская область — 757, Санкт-Петербург — 369», — говорится в сообщении.

Также 301 случай был отмечен в Нижегородской области, 265 — в Свердловской, 178 — в Ростовской.

Наименьшее число случаев за сутки зафиксировано в Магаданской области — пять, Чукотском автономном округе — два, Ненецком автономном округе — один.

Во время загрузки произошла ошибка.
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