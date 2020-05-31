Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Развитие болезни Паркинсона затормозили с помощью стволовых клеток Клетки кожи, пересаженные в головной мозг больного с болезнью Паркинсона, привели к прорыву в лечении
Фоторепортажи
11Пассажирский самолет разбился в Пакистане
12На линии фронта: будни московских врачей
21:40 (мск), источник: РИА Новости

В Чикаго задействуют силы нацгвардии

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что в городе будут задействованы силы Национальной гвардии, а введенный ранее комендантский час будет сохраняться до дальнейшего уведомления.

Источник: РИА Новости

Ранее власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.

Читайте также
Погибший чернокожий и задержавший его полицейский оказались бывшими коллегами

«В дополнение к нашему комендантскому часу с 21.00 до 6.00, который будет сохраняться до дальнейшего уведомления, губернатор (Илллинойса Джей Роберт — ред.) Прицкер — по моей просьбе — приказал небольшому контингенту Национальной гвардии сохранять ограниченное присутствие (в городе — ред.) и поддержать нашу полицию, чтобы не допустить повторения прошлой ночи», — написала мэр в Twitter.

Она также осудила тех, кто «воспользовался моментом», чтобы мародерствовать в городе. «Ваши действия опозорили наш город …, его гордое наследие лидера в проведении смелых и ярких мирных протестов», — заявила она.

Мэр сообщила, что для сохранения правопорядка в некоторых регионах города будут введены ограничения на передвижение.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
США погружаются в пучину уличных беспорядков
Во время загрузки произошла ошибка.
17:00 (мск)© Ньюстюб
 Минтруд предложил особые правила увольнений при пандемии
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
Коронавирус COVID-19: главные события 31 мая
Что изменится в жизни россиян с 1 июня
Лоза: жалующимся артистам придется разгружать вагоны
Астронавты перешли на МКС с корабля Crew Dragon
Актриса Валентина Рубцова рассказала о планах после самоизоляции
Лучшие матчи противостояния «Реал» — «Барселона» (трансляция)
Gnezdo.ru
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Как красивые арабки ходят дома для мужа. Фото
Переболевших COVID-19 людей выдает одна деталь
Внук Юрия Гагарина подрос. Глянь, на кого похож
Hi-Tech
Зачем россияне взвешивают смартфоны в магазинах (фото) И почему так стоит делать
Горячие темы на Авто
Культурный человек. 255
Переезд в Москву из Алматы 229
Пятница философское 227
Отношения и брак 153
Кино
Сальма Хайек: «Мне говорили, что я никогда не стану кинодивой» В российский онлайн-прокат вышел фильм «Неизбранные дороги», одну из главных ролей в котором сыграла Сальма Хайек. Актриса рассказала о женских судьбах в Голливуде, о своих первых шагах в кино и о том, как она стала супергероиней в 53 года
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как вразумить чужих подростков, чтоы не обижали младших детей? 238
А как у вас? 117
Странности в поведении ребенка 79
Пособие от 3 до 16 65
Леди
50 самых красивых фото о самоизоляции Яркие снимки и вдохновляющие истории.
Новости партнеров
Новое заявление Украины подтверждает необходимость обновить Конституцию
Твой голос за героев ВОВ
Две поправки в Конституцию, которые помогут воспитывать патриотов
О чем жалеет Рошаль
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь