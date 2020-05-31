В Чикаго задействуют силы нацгвардии

Ранее власти ряда крупных американских городов, в том числе Лос-Анджелеса, Филадельфии и Атланты, ввели комендантский час из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими.
«В дополнение к нашему комендантскому часу с 21.00 до 6.00, который будет сохраняться до дальнейшего уведомления, губернатор (Илллинойса Джей Роберт — ред.) Прицкер — по моей просьбе — приказал небольшому контингенту Национальной гвардии сохранять ограниченное присутствие (в городе — ред.) и поддержать нашу полицию, чтобы не допустить повторения прошлой ночи», — написала мэр в Twitter.
Она также осудила тех, кто «воспользовался моментом», чтобы мародерствовать в городе. «Ваши действия опозорили наш город …, его гордое наследие лидера в проведении смелых и ярких мирных протестов», — заявила она.
Мэр сообщила, что для сохранения правопорядка в некоторых регионах города будут введены ограничения на передвижение.