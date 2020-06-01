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00:35 (мск), источник: m24.ru

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

76 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Москве. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом по городу.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 01.06
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
18.0531.05
Выздоровело171 883+4 414
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
18.0531.05
Инфицировано6 131 531+117 414
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
18.0531.05
Скончалось371 066+3 439
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
18.0531.05
Выздоровело2 603 884+65 657
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
18.0531.05
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Источник: Москва 24

По данным Оперштаба, у всех скончавшихся был подтвержден диагноз пневмония.

Таким образом, общее число умерших пациентов с COVID-19 увеличилось до 2 553 человек.

По последним данным, в России за минувшие сутки выявлено 9 268 новых случаев коронавируса. COVID-19 подтвердили в 84 регионах страны. При этом сообщалось, что в 3 784 случаях не было зафиксировано клинических проявлений.

Ранее стало известно, что ограничения из-за COVID-19 в России не будут снимать одновременно. Сейчас некоторые субъекты находятся на первом этапе снятия ограничений, некоторые — на втором, пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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