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03:47 (мск), источник: Lenta.Ru

В Голливуде уничтожили звезду Трампа

На Аллее славы в Голливуде неизвестные разбили звезду Дональда Трампа. Об этом в Twitter сообщил портал The Academy Music Business.

Причина такого поступка неизвестна. Предположительно, это связано с протестами, которые охватили десятки городов США и сопровождаются беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию. Все началось после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста.

Это не первый случай акта вандализма по отношению к звезде 45-го президента США. Так, в июле 2018 года неизвестный мужчина пришел на Аллею славы с гитарным чехлом, вытащил из него кирку и разнес монумент в крошки. Затем злоумышленник самостоятельно вызвал полицию и ушел. Позднее стало известно, что мужчина сдался стражам порядка. Через несколько дней около звезды Трампа появился караул из двух солдат в погонах Советской армии. Актеры стояли в шапках-ушанках и бушлатах, несмотря на жаркое солнце. Один из них держал в руках российский флаг.

Памятный знак с именем Трампа установили около кинотеатра Dolby в 2007 году. Его наградили за работу ведущим на собственном телешоу The Apprentice.

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