Власти более 40 городов США ввели комендантский час из-за протестов

05:53 (мск), источник: ТАСС
В США главы городов и штатов продлевают запреты на передвижение граждан в ночное время суток на фоне неутихающих протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. По информации телекомпании СNN, комендантский час сохранится и будет введен в ночь с воскресенья на понедельник почти в 40 городах.
Губернатор Аризоны, республиканец Даг Дьюси первым решился ввести комендантский час на всей территории штата. «По запросу руководителей на местах и в тесном сотрудничестве с правоохранительных органами городов и штата я издаю указ о введении режима чрезвычайной ситуации, который подразумевает комендантский час, — указал он. — Ограничение вступает в силу сегодня в 20:00 (06:00 мск) и будет сохраняться на протяжении недели».
Ранее президент США Дональд Трамп призвал представителей властей из числа демократов более решительно реагировать на беспорядки. «Демократы мэры и губернаторы, будьте решительнее, — указал глава Белого дома. — Задействуйте Национальную гвардию прямо сейчас».
Помимо Аризоны комендантский час введен в округе