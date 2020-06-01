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05:53 (мск), источник: ТАСС

Власти более 40 городов США ввели комендантский час из-за протестов

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/ — Ранее американский президент Дональд Трамп призвал представителей властей из числа демократов более решительно реагировать на беспорядки.

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В США главы городов и штатов продлевают запреты на передвижение граждан в ночное время суток на фоне неутихающих протестов, вызванных смертью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. По информации телекомпании СNN, комендантский час сохранится и будет введен в ночь с воскресенья на понедельник почти в 40 городах.

Губернатор Аризоны, республиканец Даг Дьюси первым решился ввести комендантский час на всей территории штата. «По запросу руководителей на местах и в тесном сотрудничестве с правоохранительных органами городов и штата я издаю указ о введении режима чрезвычайной ситуации, который подразумевает комендантский час, — указал он. — Ограничение вступает в силу сегодня в 20:00 (06:00 мск) и будет сохраняться на протяжении недели».

Дьюси подчеркнул, что введение режима ЧС позволит властям «предотвратить беззаконие, которое наблюдалось в других городах страны».
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Ранее президент США Дональд Трамп призвал представителей властей из числа демократов более решительно реагировать на беспорядки. «Демократы мэры и губернаторы, будьте решительнее, — указал глава Белого дома. — Задействуйте Национальную гвардию прямо сейчас».

Помимо Аризоны комендантский час введен в округе Лос-Анджелес и городах Сан-Франциско, Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Западный Голливуд и Сан-Хосе (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), округе Ориндж и городах Майами, Джексонвилл и Орландо (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Индианаполис (Индиана), Луисвилл (Кентукки), Детройт (Мичиган), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Канзас-Сити (Миссури). Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (Огайо), Портленд и Юджин (Орегон), Филадельфия и Питтсбург (Пенсильвания), Чарлстон, Колумбия и Мертл-Бич (Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Даллас и Сан-Антонио (Техас), Солт-Лейк-Сити (Юта), Ричмонд (Вирджиния), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки и Мэдисон (Висконсин), а также столичном округе Колумбия.

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