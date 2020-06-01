03:26 (мск), источник: Коммерсантъ
В Бразилии коронавирусом заразились более 500 тысяч человек
В Бразилии количество заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 500 тыс. человек, умерли почти 30 тыс., сообщило министерство здравоохранения страны.
Суточный прирост заразившихся составил 16 тыс. человек. Это очередной рекорд, зафиксированный в стране. Умерли за последние 24 часа 408 человек. С начала пандемии выздоровели более 206 тыс. человек.
Бразилия занимает второе место среди стран по количеству заразившихся, уступая только США (1,7 млн). Третье место занимает Россия (405 тыс.). Всего коронавирусом заразились более 6 млн жителей планеты.
Бразилия вышла в лидеры по количеству заражений неделю назад. Первый случай заражения там был зафиксирован лишь в конце февраля. По оценкам экспертов, 19 из 20 случаев заражения в стране не попадают в официальную статистику.