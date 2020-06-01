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03:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В Бразилии коронавирусом заразились более 500 тысяч человек

В Бразилии количество заразившихся коронавирусом COVID-19 превысило 500 тыс. человек, умерли почти 30 тыс., сообщило министерство здравоохранения страны.

Коронавирус COVID-19
03:35 (мск)Сбыча мест
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 01.06
Инфицировано405 843+9 268
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
18.0531.05
Скончалось4 693+138
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
18.0531.05
Выздоровело171 883+4 414
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
18.0531.05
Инфицировано6 164 784+107 693
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
18.0531.05
Скончалось371 987+2 902
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
18.0531.05
Выздоровело2 641 068+76 606
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
18.0531.05
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Источник: AFP 2020

Суточный прирост заразившихся составил 16 тыс. человек. Это очередной рекорд, зафиксированный в стране. Умерли за последние 24 часа 408 человек. С начала пандемии выздоровели более 206 тыс. человек.

Бразилия занимает второе место среди стран по количеству заразившихся, уступая только США (1,7 млн). Третье место занимает Россия (405 тыс.). Всего коронавирусом заразились более 6 млн жителей планеты.

Бразилия вышла в лидеры по количеству заражений неделю назад. Первый случай заражения там был зафиксирован лишь в конце февраля. По оценкам экспертов, 19 из 20 случаев заражения в стране не попадают в официальную статистику.

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Справка
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