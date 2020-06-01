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05:46 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали, что Трамп во время протестов в Вашингтоне cпрятался в бункере Белого дома

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп находился в подземном бункере Белого дома в пятницу вечером, когда в Вашингтоне прошли протесты после гибели от рук полиции безоружного афроамериканца Джорджа Флойда, сообщают местные СМИ.

Источник: Reuters

По данным газеты The New York Times, президент был доставлен в бункер, когда демонстранты в пятницу вечером отодвигали металлические баррикады от ворот Белого дома. Издание отмечает, что бункер ранее использовался во время терактов.

Телеканал CNN добавляет, что Трамп оставался там около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Неизвестно, сопровождали ли его первая леди Мелания Трамп и их сын Баррон.

Протесты в Вашингтоне стали частью многочисленных демонстраций, которые вспыхнули по всей стране в эти выходные в ответ на смерть Флойда. Афроамериканец был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом.

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Впоследствии мужчина скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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