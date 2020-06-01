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09:11 (мск), источник: РИА Новости

В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Несколько зданий загорелись в центре Вашингтона рядом с резиденцией президента США, где проходит акция протеста, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Reuters

Сначала демонстранты устроили большой костер прямо на проезжей части, в котором ставить сжигать дорожные знаки, кусты, деревья, бутылки и все, что подвернётся под руку. Какой-то момент они сорвали с крыши соседнего офисного здания, особняка XIX века, флаг США и сожгли его в этом же костре.

Спустя несколько минут в здании возник пожар. Одновременно загорелась небольшая одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет.

После этого полиция снова применила гранаты со слезоточивым газом и светошумовые гранаты чтобы отогнать протестующих.

Однако к более активным действиям стражи порядка пока не переходят. Комендантский час объявлен в Вашингтоне с 23.00 по местному времени (06.00 мск).

По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье.

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