В Вашингтоне несколько зданий загорелись в ходе протестов у Белого дома

Сначала демонстранты устроили большой костер прямо на проезжей части, в котором ставить сжигать дорожные знаки, кусты, деревья, бутылки и все, что подвернётся под руку. Какой-то момент они сорвали с крыши соседнего офисного здания, особняка XIX века, флаг США и сожгли его в этом же костре.
Спустя несколько минут в здании возник пожар. Одновременно загорелась небольшая одноэтажная хозяйственная постройка на территории сквера Лафайет.
После этого полиция снова применила гранаты со слезоточивым газом и светошумовые гранаты чтобы отогнать протестующих.
Однако к более активным действиям стражи порядка пока не переходят. Комендантский час объявлен в Вашингтоне с 23.00 по местному времени (06.00 мск).
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности. В Миннеаполисе масштабные демонстрации продолжились в воскресенье.