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09:01 (мск), источник: Известия

Адвокат рассказал о новом обвинении солдату-срочнику Шамсутдинову

Устроившему стрельбу в воинской части в Забайкальском крае солдату-срочнику Рамилю Шамсутдинову предъявили новое обвинение ― покушение на убийство. Об этом в понедельник, 1 июня, заявил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев.

Источник: Известия
Ему было предъявлено обвинение по ст. 105 («Убийство»), но, так как два человека остались живы, обвинение разделили на две части. Во-первых, осталось обвинение по ст. 105, во-вторых, добавится статья «Покушение на убийство».
Равиль Тугушев
адвокат (цитата по ТАСС)
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В декабре 2019 года Шамсутдинова и еще несколько солдат признали потерпевшими в деле о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье. В том же месяце рядовой написал письмо, в котором попросил прощения у семей убитых. Обвиняемый признался, что хотел связать свою жизнь со службой в армии и не понимает, в какой момент «сорвался и пошел на крайний шаг». Психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

25 октября Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам во время смены караула. Погибли восемь человек, двое получили ранения. Подозреваемого задержали сразу после инцидента.

В тот же день в Минобороны сообщили, что 20-летний рядовой Шамсутдинов устроил стрельбу на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами. 28 октября срочнику предъявили обвинение в убийстве двух и более лиц.

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