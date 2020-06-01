Число новых случаев заражения коронавирусом в России второй день превышает 9 тыс

Согласно данным, число выявленных за сутки случаев второй день подряд выше 9 тысяч человек. Суточный рост составил 2,2% против 2,3% днем ранее.
Число летальных исходов после коронавируса выросло за сутки на 162 и составляет 4 855 человек. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 138 человек.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 2 297, до 183 088. Таким образом, число инфицированных второй день подряд превышает количество выздоровевших — за сутки в столице вылечились 2 060 пациентов.
Суточный рост числа новых случаев немного снизился — с 1,5% до 1,3%.