16:19 (мск), источник: РИА Новости
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост
МУРМАНСК, 1 июн — РИА Новости.
Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе.
В субботу
В 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста. Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв. Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал.
Движение по мосту полностью перекрыли еще 30 мая, пассажиров перевозят автобусами.
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Как уточнил губернатор области Андрей Чибис, работы по замене пролетов моста идут круглосуточно.
«Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий», — добавил глава региона.