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16:19 (мск), источник: РИА Новости

В Мурманской области обрушился железнодорожный мост

МУРМАНСК, 1 июн — РИА Новости. Из-за подмывания опоры обрушился железнодорожный мост, по которому проходит единственная ветка, связывающая Мурманск с остальной частью России, сообщили в ГУ МЧС по региону.

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фотографий
6
фотографий

Мост находится на перегоне между станциями Кола и Выходной Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе.

В субботу из-за интенсивного таяния снега и подъема воды в реке Кола насыпь опоры подмыло.

В 14:30 пострадавшая опора не выдержала и вследствие этого произошло обрушение надводной части моста. Благодаря слаженной работе представителей ГУ МЧС России по Мурманской области, ОАО «РЖД» и взаимодействующих структур удалось грамотно оценить риски и избежать жертв. Ни один рабочий восстановительной бригады не пострадал.
ГУ МЧС России по Мурманской области

Движение по мосту полностью перекрыли еще 30 мая, пассажиров перевозят автобусами.

В пресс-службе правительства региона сообщили, что на восстановление моста потребуется до трех недель.

Как уточнил губернатор области Андрей Чибис, работы по замене пролетов моста идут круглосуточно.

«Своевременная работа и остановка движения поездов позволили избежать непредсказуемых последствий», — добавил глава региона.

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