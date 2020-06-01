Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Постсоветская старостьГде в бывшем СССР самая высокая пенсия, самый низкий пенсионный возраст и стаж
Фоторепортажи
5050 лучших фото о самоизоляции
8Отпуск после COVID-19
22:34 (мск), источник: РИА Новости

На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американский актер Джон Кьюсак, известный по главным ролям в фильмах «Интуиция», «1408» и «2012», разместил в твиттере пост, в котором сообщил, что подвергся нападению чикагских полицейских, когда снимал акцию протеста, сообщает Deadline.

Источник: AP 2020

«Копам не понравилось, что я снимал горящую машину, поэтому они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед. Можете послушать», — подписал ролик Кьюсак.

На видео слышно, что офицеры кричат на актера «проваливай отсюда», а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу. «Хорошо, хорошо», — говорит актер.

Позже Джон Кьюсак сделал еще несколько постов, в том числе показал группу миротворцев, которые, по словам актера, и «починили» его средство передвижения дубинками.

В конце мая в ряде городов США вспыхнули массовые акции протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

В Сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Следите за развитием темы Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флоида
 'Удивили всех': во что Украина превратила свою боевую авиацию
В Госдуму внесли законопроект о пособиях для домохозяек
Путин назначил голосование по поправкам к Конституции на 1 июля
В Мурманской области рухнул железнодорожный мост (фото)
Рубль вечером продолжает уверенный рост к доллару и евро
Гендиректор ВОЗ сообщил о вспышке лихорадки Эбола в Африке
В Башкирии выпал град размером с яйцо (фото)
Коронавирус COVID-19: главные события 1 июня
Нетиевский назвал 5 вещей, которые сделает после самоизоляции
Gnezdo.ru
Как скромные арабки ходят дома при муже: фото
Не смолчала: Утяшева рассказала о причинах развода
Большой "бонус" тем, кто сохранил сберкнижку СССР
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Hi-Tech
Американские C-130 произвели фурор Самолеты пронеслись над западным побережьем США на минимальной высоте
Горячие темы на Авто
Кто куда? Зачем? Почем? 321
Культурный человек. 256
Переезд в Москву из Алматы 231
Пятница философское 228
Кино
14 самых ярких и успешных детей-актеров, которых стоит запомнить Им нет еще и восемнадцати, а они уже могут похвастаться успешной карьерой: российские и зарубежные мальчики и девочки, которых вы точно уже много раз видели, а теперь стоит запомнить поименно — как самых перспективных молодых звезд кино
Новости партнеров
"Выписали из больницы": как видоизменилась больная Заворотнюк
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Состояние Булановой ухудшилось
Алферова рассказала о последнем разговоре с умирающим Абдуловым
Gnezdo.ru
Помните эту красивую пару? Гляньте на них сейчас
Эмин показал, с кем проводит время после развода
Порвавший с женой Эмин раскрыл причину
Партнерша выдала всю правду о муже Заворотнюк
Леди
Ольга Бузова продемонстрировала стальной пресс на новом фото Телеведущая восхитила бойфренда и подписчиков.
Дом
Древнеримскую виллу нашли в Италии после 100 лет поисков
10 самых некурящих городов России
Упрощающие жизнь товары для «ленивых» со скидками на AliExpress
Дома в Италии по цене 1 евро — реальный шанс уехать в Европу или ловушка?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь