На актера Джона Кьюсака напали полицейские в Чикаго

«Копам не понравилось, что я снимал горящую машину, поэтому они напали на меня с дубинками и ударили мой велосипед. Можете послушать», — подписал ролик Кьюсак.
На видео слышно, что офицеры кричат на актера «проваливай отсюда», а затем раздается характерный звук, когда бьют по металлу. «Хорошо, хорошо», — говорит актер.
Позже Джон Кьюсак сделал еще несколько постов, в том числе показал группу миротворцев, которые, по словам актера, и «починили» его средство передвижения дубинками.
В конце мая в ряде городов США вспыхнули массовые акции протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.
В Сети появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.