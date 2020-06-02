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00:19 (мск), источник: РИА Новости

Независимые судмедэксперты назвали причину смерти Джорджа Флойда

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Независимое вскрытие, которое проводилось по желанию семьи погибшего в Миннеаполисе чернокожего Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицией вызвала беспорядки в США, показало, что он скончался из-за удушья, сообщил адвокат семьи Флойда Бенджамин Крэмп.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Известные во всем мире судмедэксперт Майкл Баден и Алиша Уилсон установили, что смерть Флойда была убийством, вызванным удушьем из-за сдавливания шеи и спины, что привело к недостатку кровоснабжения головного мозга.
Бенджамин Крэмп
адвокат семьи Флойда

Отмечается, что давление на правую сторону сонной артерии Флойда затрудняло приток крови к мозгу, а сдавливание спины мешало ему дышать. По словам независимых судмедэкспертов, «тяжесть на спине, наручники и положение» были сопутствующими факторами, которые затрудняли работу диафрагмы. Сообщается, что Флойд скончался на месте происшествия.

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«То, что мы установили, сходится с тем, что видели люди. Никакие другие проблемы со здоровьем не стали причиной смерти», — приводятся в заявлении слова судмедэксперта Бадена.

«Смерть Флойда была убийством офицерами, которые издевались над ним, сдерживая его более восьми минут», — сказал Крэмп.

По его мнению, изложенная информация доказывает умысел и служит основанием для предъявления офицеру Дереку Чавену обвинения в убийстве первой степени.

Ранее сообщалось, что семья погибшего Джорджа Флойда не удовлетворена предварительными результатами вскрытия, которое проводили судмедэксперты округа Хэннепин в Миннесоте. Предварительные результаты показали, что причиной смерти Флойда было не удушье, несмотря на то, что его шею зажимали не менее восьми минут, а совокупность того, что его задержали, его проблемы со здоровьем и, вероятно, содержание опьяняющих веществ в организме.

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