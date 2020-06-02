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01:50 (мск), источник: РИА Новости

Опубликованы результаты судмедэкспертизы по делу о смерти Джорджа Флойда

ВАШИНГТОН, 2 июн — РИА Новости. Афроамериканец Джордж Флойд из Миннеаполиса, чья смерть послужила поводом для масштабных протестов в США, умер от удушения в результате убийства, об этом говорится в заключении официальной судебно-медицинской экспертизы.

Источник: AFP 2020

В распространенном пресс-релизе судмедэксперта округа Хеннепин (штат Миннесота) в графе причина смерти указана «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудниками полиции.

Способ смерти квалифицируется как «убийство».

Изначально врачи не увязали причину смерти Флойда с удушением. Затем семья погибшего провела независимое вскрытие тела, в результате которого было установлено, что мужчину задушили. Теперь этот же вывод подтвердил и официальный судмедэксперт.

Протесты в США

Беспорядки в американских городах вспыхнули после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией. В интернете появились кадры, на которых видно, что на мужчину надели наручники, повалили его, причем один из полицейских наступил ему коленом на шею.

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На видео задержанный несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Позже он умер в реанимации.

Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В Вашингтоне объявили комендантский час.

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